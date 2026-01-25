Asllani-Inter, clamorosa decisione: la società è furiosa

In casa Inter riflettori puntati su Kristjan Asllani: ecco le ultimissime sul futuro del centrocampista albanese classe 2002.

La sua avventura al Torino era iniziata nel migliore dei modi e il tecnico Baroni lo aveva promosso immediatamente titolare in mezzo al campo, poi però Kristjan Asllani ha iniziato a faticare e le tre panchine di fila contro Verona, Udinese e Atalanta lo confermano. Il 23enne albanese, che è attualmente in prestito dall’Inter al club granata, si appresta ora a cambiare nuovamente squadra.

Asllani non rientra nei piani di Chivu e l’obiettivo dell’Inter è quello di cederlo a titolo temporaneo, per permettergli di giocare con una certa continuità. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, il 23enne originario di Elbasan sarebbe finito nel mirino del Besiktas ma non avrebbe alcuna intenzione di andare a giocare in Turchia.

Una decisione clamorosa che blocca al momento il calciomercato Inter in uscita: Marotta si augura che Asllani possa presto cambiare idea e accettare la destinazione Besiktas o un’altra in alternativa (Bologna).