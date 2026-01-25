L’Inter punta al ritorno di Perisic in nerazzurro, ma c’è ancora da attendere per i nerazzurri che dovranno capire quello che sarà il destino del PSV in Champions League.

Fabrizio Romano, a DAZN ha fatto il punto sul mercato: “Mike Maignan è pronto a firmare con il Milan fino al giugno del 2031. Una notizia fondamentale per i rossoneri”.

L’esperto di mercato ha proseguito poi parlando della trattativa tra Inter e PSV per Perisic: “L’Inter aspetta rinforzi. Per Perisic bisognerà attendere la Champions League che sarà fondamentale per capire il futuro del croato”.

In conclusione un punto di mercato su tutte le altre big italiane: “Fase di valutazione per la Juventus che ha deciso di non proseguire con En-Nesyri. Arriverà un esterno per Antonio Conte durante gli ultimi giorni di mercato. La Lazio ha bloccato la cessione di Romagnoli che ha un accordo con l’Al-Sadd. La Roma è pronta a fare un tentativo per Ferreira Carrasco in prestito. Sul terzino sinistro si continua a lavorare visto il possibile ritorno di Tsimikas al Liverpool”.