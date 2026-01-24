Atalanta
Torino, arriva la decisione sul futuro di Marco Baroni | CM

Si è complicata in maniera netta la posizione di Marco Baroni in casa Torino dopo il ko contro il Como per 6-0. Una sconfitta talmente rotonda che ha portato a pensare ad un possibile allontanamento del tecnico dalla squadra granata.

Marco Baroni
Il Torino sta valutando la posizione di Marco Baroni (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza del Torino avrebbe deciso di confermare Marco Baroni sulla panchina granata almeno per quello che riguarda i prossimi impegni.

La squadra del Torino è attesa nei prossimi turni dalle partite contro Lecce e Fiorentina che saranno fondamentali anche per quello che riguarda la zona salvezza. Le quattro sconfitte consecutive della squadra granata hanno fatto piombare la formazione di Baroni nelle zone basse della classifica e altri risultati negativi potrebbero portare la dirigenza a cambiare decisione sul suo futuro.

