Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Si riduce lo stipendio e va alla Roma: rinforzo da sogno per Gasp

Foto dell'autore

La Roma continua a rinforzarsi sul mercato in vista della seconda parte di stagione: l’ultimo nome è davvero pazzesco.

Dopo la convincente vittoria contro lo Stoccarda in Europa League, in casa Roma continua la marcia di avvicinamento alla super sfida contro il Milan, valida per la 22esima giornata di Serie A e in programma domenica sera alle ore 20:45. A Trigoria, però, si pensa anche al calciomercato visto che la dirigenza capitolina continua a sondare diverse piste per regalare a Gian Piero Gasperini un altro super rinforzo, dopo Robinio Vaz e Donyell Malen.

Carrasco ai tempi dell'Atletico Madrid
Carrasco (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il nome in cima alla lista dei desideri della Roma è quello di Yannick Ferreira Carrasco, 32enne di proprietà dell’Al-Shabab. L’ex Atletico Madrid – stando a quanto sottolineato da ‘Tuttomercatoweb’ – sarebbe pronto a decurtarsi l’ingaggio (13 milioni a stagione) pur di trasferirsi alla Roma e avrebbe già allacciato i contatti con Mario Hermoso, suo ex compagno all’Atletico Madrid e oggi colonna difensiva della squadra giallorossa.

La Roma insiste per un prestito con diritto di riscatto, mentre l’Al Shabab vorrebbe cedere il belga a titolo definitivo: sono ore caldissime per il trasferimento di Carrasco in Italia e, dunque, l’affare potrebbe subire un’accelerata importante a breve.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie