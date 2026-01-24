Si riduce lo stipendio e va alla Roma: rinforzo da sogno per Gasp

La Roma continua a rinforzarsi sul mercato in vista della seconda parte di stagione: l’ultimo nome è davvero pazzesco.

Dopo la convincente vittoria contro lo Stoccarda in Europa League, in casa Roma continua la marcia di avvicinamento alla super sfida contro il Milan, valida per la 22esima giornata di Serie A e in programma domenica sera alle ore 20:45. A Trigoria, però, si pensa anche al calciomercato visto che la dirigenza capitolina continua a sondare diverse piste per regalare a Gian Piero Gasperini un altro super rinforzo, dopo Robinio Vaz e Donyell Malen.

Il nome in cima alla lista dei desideri della Roma è quello di Yannick Ferreira Carrasco, 32enne di proprietà dell’Al-Shabab. L’ex Atletico Madrid – stando a quanto sottolineato da ‘Tuttomercatoweb’ – sarebbe pronto a decurtarsi l’ingaggio (13 milioni a stagione) pur di trasferirsi alla Roma e avrebbe già allacciato i contatti con Mario Hermoso, suo ex compagno all’Atletico Madrid e oggi colonna difensiva della squadra giallorossa.

La Roma insiste per un prestito con diritto di riscatto, mentre l’Al Shabab vorrebbe cedere il belga a titolo definitivo: sono ore caldissime per il trasferimento di Carrasco in Italia e, dunque, l’affare potrebbe subire un’accelerata importante a breve.