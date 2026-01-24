PAGELLE E TABELLINO LECCE-LAZIO 0-0: biancocelesti tristi e vuoti. Zaccagni lezioso

Voti e giudizi del match del Via del Mare valido per la 22a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Lecce

Falcone 6

Veiga 6,5

Siebert 6

Tiago Gabriel 6,5

Gallo 6

Gandelman 6

Ramadani 6,5

Coulibaly 6

Banda 6. Dal 63′ Sottil 6

Stulić 6. Dal 63′ Cheddira 6

Pierotti 5,5. Dall’88’ Morente

All.: Di Francesco 6

Il Lecce esce anche da questa partita con qualche rammarico. Perché è l’unica squadra che la vittoria la cerca, ci prova, ci mette impegno, ci mette diverse cose, tutte tranne la qualità negli ultimi 15 metri. Si perde, fatica a trovare la porta in area, a votle è anche un po’ sfortunato. Lo spirito è intatto, sempre quello giusto, ma lì davanti proprio non ne vogliono sapere di bucare la porta. Un peccato.

Lazio

Provedel 6

Lazzari 5. Dal 73′ Pellegrini 5

Gila 5,5. Dal 64′ Provstgaard 5,5

Romagnoli 6

Marusic 5

Taylor 5

Vecino 4. Dal 64′ Dele-Bashiru 5

Basic 5

Cancellieri 5. Dall’81’ Isaksen sv

Dia 4,5. Dal 64′ Ratkov 5,5

Zaccagni 4,5

All.: Sarri 5

Arbitro: Chiffi (sez. Padova) 6

È stata forse la partita più triste e a tratti deprimente della storia recente della Lazio. Per quello che si è visto in campo e per tutto quello che sta accadendo in queste settimane. Si è vista una squadra svuotata, a tutti i livelli ma soprattutto quello emotivo e mentale. Non si vedono stimoli, né gioco o spirito di squadra. I calciatori spesso vanno per conto proprio, Zaccagni si intestardisce, è lezioso, gioca pochissimo con i compagni, si sbraccia e si lamenta. Continui malintesi, ognuno insomma con la propria testa. Non se ne salva praticamente nessuno, è il simbolo di un momento stagionale e storico. Serata preoccupante.

Il tabellino di Lecce-Lazio 0-0

Ammoniti: Veiga (L), Provstgaard (L) , Tiago Gabriel (L)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Banda (63′ Sottil), Stulić (63′ Cheddira), Pierotti (88′ Morente).

A disp.: Fruchtl, Samoa, Ndaba, Sala, Morente, Fofana, N’Dri, Perez, Jean, Owen Kouassi, Drame, Ngom, Maleh.

All.: Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (73′ Pellegrini), Gila (64′ Provstgaard), Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino (64′ Dele-Bashiru), Basic; Cancellieri (81′ Isaksen), Dia (64′ Ratkov), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Nuno Tavares, Belahyane Farcomeni, Pedro, Noslin.

All.: Sarri.

Arbitro: Chiffi (sez. Padova); Assistenti: Imperilae – Bahri; IV Uomo: Rapuano; VAR: Mazzoleni; AVAR: Abisso