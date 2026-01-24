Atalanta
Ok del Bayern Monaco, il colpo in difesa è Kim

Foto dell'autore

Kim Min-jae è vicino dal cambiare maglia durante questa sessione di calciomercato con il sudcoreano che non sembra essere uno dei punti fermi del Bayern Monaco di Vincent Kompany.

Kim Min-jae
Kim pronto a cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ex difensore del Napoli, da quando è arrivato in Germania, non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto con la maglia azzurra in Italia, e sarebbe finito nel mirino di una big europea.

Calciomercato, colpo Kim in difesa: si chiude

Il Chelsea sarebbe pronto a chiudere con il Bayern Monaco per l’arrivo del difensore a Londra. Kim piace molto ai campioni del mondo in carica, con i bavaresi che avrebbero aperto alla cessione del proprio centrale già durante questa sessione di calciomercato.

Kim
Kim cambia maglia a breve (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra le parti per provare a trovare la formula decisiva per la chiusura dell’affare con Kim che potrebbe provare a rivitalizzare la propria carriera dopo alcuni mesi difficili.

Nelle scorse settimane anche il Milan aveva pensato al difensore sudcoreano per sistemare la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri portando qualità ed esperienza, ma i costi dell’operazione sono risultati decisamente troppo alti per la squadra rossonera.

In questo momento il cartellino dell’ex calciatore del Napoli appare irraggiungibile per qualsiasi squadra italiana, mentre il Chelsea non avrebbe problemi ad accontentare quelle che sono le richieste economiche dei campioni di Germania in carica.

