Milan, spunta anche Okoli per la difesa: la formula dell’affare

Nome nuovo per il Milan in vista della seconda parte di stagione con Caleb Okoli che è diventato un nome nuovo per la difesa rossonera.

Caleb Okoli
Okoli è finito nel mirino del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Massimiliano Allegri ha chiesto alla propria dirigenza l’acquisto di un nuovo difensore per completare il reparto arretrato considerato il fatto che la difesa rossonera è contata negli uomini.

Stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, il Milan starebbe valutando i vari profili per rinforzare la propria difesa e, sul taccuino di Igli Tare, sarebbe spuntato il nome dell’ex centrale del Frosinone, che nel giugno del 2024 è stato convocato da Luciano Spalletti per gli impegni di Nations League.

Il calciatore, ora in forza al Leicester, è finito nel mirino anche della Cremonese. I grigiorossi vorrebbero portarlo a disposizione di Nicola per completare un reparto difensivo che, in più di qualche occasione, ha mostrato alcune lacune. Il calciatore sarebbe felice di tornare in Serie A per provare a ritornare nel giro della nazionale italiana.

