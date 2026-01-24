Milan, spunta anche Okoli per la difesa: la formula dell’affare

Nome nuovo per il Milan in vista della seconda parte di stagione con Caleb Okoli che è diventato un nome nuovo per la difesa rossonera.

Massimiliano Allegri ha chiesto alla propria dirigenza l’acquisto di un nuovo difensore per completare il reparto arretrato considerato il fatto che la difesa rossonera è contata negli uomini.

Stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, il Milan starebbe valutando i vari profili per rinforzare la propria difesa e, sul taccuino di Igli Tare, sarebbe spuntato il nome dell’ex centrale del Frosinone, che nel giugno del 2024 è stato convocato da Luciano Spalletti per gli impegni di Nations League.

Il calciatore, ora in forza al Leicester, è finito nel mirino anche della Cremonese. I grigiorossi vorrebbero portarlo a disposizione di Nicola per completare un reparto difensivo che, in più di qualche occasione, ha mostrato alcune lacune. Il calciatore sarebbe felice di tornare in Serie A per provare a ritornare nel giro della nazionale italiana.