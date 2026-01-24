Lazio, arrivano conferme su Iroegbunam, le cifre | CM

Tim Iroegbunam è un obiettivo della Lazio per questi ultimi giorni di calciomercato invernale con i biancocelesti che stanno provando a trovare un accordo con l’Everton per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sarebbero nuove conferme sulla volontà della Lazio di portare a Roma il centrocampista inglese che ha il contratto in scadenza con l’Everton nel giugno del 2027.

Un affare non semplice per la Lazio con i capitolini che sembrano intenzionati a mettere sul piatto una somma tra gli 8 e 10 milioni di euro per rinforzare la propria rosa. La richiesta della squadra inglese si aggira intorno ai 15 milioni, quindi al momento c’è distanza tra le parti con l’inglese che resta una delle prime opzioni per la squadra biancoceleste.