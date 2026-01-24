Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, En-Nesyri ora rischia di saltare: inserimento Siviglia e il Fenerbahce dà l’ultimatum

Foto dell'autore

I bianconeri hanno trovato l’accordo con i turchi, ma non è arrivato il sì del giocatore che sta riflettendo sulla proposta del suo ex club

Rischia di complicarsi l’arrivo di Yousseef En-Nesyri alla Juventus. L’accordo tra il Fenerbahce e i bianconeri è praticamente definito, ma c’è ancora un tassello parecchio importante da sistemare. Parliamo del sì definitivo e quindi del via libera da parte dello stesso attaccante marocchino. L’attaccante appena tornato dalla Coppa d’Africa sta infatti valutando con attenzione il suo futuro in queste ore e c’è un motivo in particolare.

En-Nesyri (Ansafoto) – calciomercato.it

La ragione dei dubbi e del temporeggiare di En-Nesyri – come riporta ‘Sky Sport’ – è il Siviglia, che si è inserito con forza nella trattativa per il giocatore. È proprio in Andalusia che il classe ’97 ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, vincendo anche due volte l’Europa League e consacrandosi come uno degli attaccanti più importanti in Liga e non solo. Gli spagnoli stanno spingendo con En-Nesyri per convincerlo ad accettare un ritorno a ‘casa’. Puntando soprattutto sull’aspetto emotivo.

La Juve è in attesa, così come il Fenerbahce: tra i due club l’accordo è fatto e i turchi stanno mettendo alle strette il loro giocatore. O i bianconeri, o la permanenza a Istanbul. Per questo motivo il marocchino si sta confrontando faccia a faccia con il suo agente, ma senza dare ancora una risposta definitiva. Il ds Ottolini è rientrato a Torino, le parti dovranno riaggiornarsi nelle prossime ore.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie