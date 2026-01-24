Juve, En-Nesyri ora rischia di saltare: inserimento Siviglia e il Fenerbahce dà l’ultimatum

I bianconeri hanno trovato l’accordo con i turchi, ma non è arrivato il sì del giocatore che sta riflettendo sulla proposta del suo ex club

Rischia di complicarsi l’arrivo di Yousseef En-Nesyri alla Juventus. L’accordo tra il Fenerbahce e i bianconeri è praticamente definito, ma c’è ancora un tassello parecchio importante da sistemare. Parliamo del sì definitivo e quindi del via libera da parte dello stesso attaccante marocchino. L’attaccante appena tornato dalla Coppa d’Africa sta infatti valutando con attenzione il suo futuro in queste ore e c’è un motivo in particolare.

La ragione dei dubbi e del temporeggiare di En-Nesyri – come riporta ‘Sky Sport’ – è il Siviglia, che si è inserito con forza nella trattativa per il giocatore. È proprio in Andalusia che il classe ’97 ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, vincendo anche due volte l’Europa League e consacrandosi come uno degli attaccanti più importanti in Liga e non solo. Gli spagnoli stanno spingendo con En-Nesyri per convincerlo ad accettare un ritorno a ‘casa’. Puntando soprattutto sull’aspetto emotivo.

La Juve è in attesa, così come il Fenerbahce: tra i due club l’accordo è fatto e i turchi stanno mettendo alle strette il loro giocatore. O i bianconeri, o la permanenza a Istanbul. Per questo motivo il marocchino si sta confrontando faccia a faccia con il suo agente, ma senza dare ancora una risposta definitiva. Il ds Ottolini è rientrato a Torino, le parti dovranno riaggiornarsi nelle prossime ore.