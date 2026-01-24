Atalanta
Inter-Napoli, scambio last-minute: via libera di Conte e Chivu

Foto dell'autore

Tempi ristretti, ecco perché la formula più semplice potrebbe essere quella di un prestito con obbligo condizionato

Uno scambio alla pari che può davvero accontentare tutte le parti in causa. I due club, i due allenatori e, soprattutto, entrambi i calciatori. Uno scambio sul gong, alla fine di questo calciomercato di gennaio poverissimo. In primis di idee.

Chivu e Conte prima di Napoli-Inter
Inter-Napoli, scambio last-minute: via libera di Conte e Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Due scontenti che si scambiano la maglia, dall’Inter al Napoli e viceversa con il loro agente – praticamente lo stesso – grande manovratore. Beppe Riso, Davide Frattesi e Alessandro Buongiorno: sembra l’inizio di una barzelletta di stampo calcistico, invece questi tre potrebbe essere i grandi protagonisti di un ‘baratto’ clamoroso (ma non troppo) tra le due rivali.

Come scrive Interlive.it, “gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero creare strane alleanze e risolvere problemi a entrambi”. Il Napoli è in totale emergenza a centrocampo, Anguissa dovrebbe rientrare a breve mentre per De Bruyne ci vorrà ancora del tempo. Non a caso Conte ha chiesto e continua a chiedere un rinforzo importante: potrebbe rifare il nome proprio di Frattesi, ai margini della squadra di Chivu.

Frattesi in azione con l'Inter
Frattesi al Napoli: scambio con l’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’Inter ha sempre fatto muro, è sì disposta a cedere il classe ’99, ma non a una diretta concorrente per lo Scudetto. A meno di una proposta shock, irrifiutabile.

Frattesi-Napoli: Buongiorno nella trattativa per abbattere il muro Inter

Per Interlive.it, “a far cambiare idea all’Inter potrebbe essere l’inserimento nella trattativa di Alessandro Buongiorno, vecchio pallino del Ds Ausilio. Presto in Viale delle Liberazione dovranno fare i conti con gli addii di Acerbi e De Vrij, e l’ex torinista potrebbe essere il profilo ideale”.

Come rivelato da Calciomercato.it, Buongiorno vuole più spazio (Conte lo ha un po’ accantonato) e su di lui c’è il Tottenham.

Secondo Interlive.it, “intermediari di mercato sono al lavoro per uno scambio tutt’altro che semplice”. I tempi sono però ristretti, motivo per cui “la formula più facile potrebbe essere quella del prestito con obbligo condizionato di riscatto. Ma solo dopo l’ultimo turno di Champions League…”.

