Buongiorno chiede spazio, si avvicina l’addio: è nel mirino di una big | CM

Altra svolta inattesa per quel che riguarda il futuro di Alessandro Buongiorno: ecco le ultimissime in casa Napoli.

Il 13 luglio 2024 veniva acquistato dal Torino per 35 milioni di euro più 5 di bonus e il Napoli era convinto di aver preso uno dei migliori centrali difensivi in circolazione. Da quel giorno, sono cambiate un po’ di cose e oggi Alessandro Buongiorno non vive un grandissimo momento in azzurro.

Il centrale classe ’99 ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte, che continua a preferirgli Juan Jesus. Un colpo durissimo per le ambizioni del 26enne originario di Torino, che sembra aver smarrito concentrazione e stimoli: lo dimostra l’ennesima brutta prestazione in Champions League sul campo del Copenaghen, dove ha commesso il fallo da rigore che ha permesso ai padroni di casa di pareggiare (1-1).

Buongiorno ha le valigie pronte: la destinazione

E adesso, con un contratto fino al 30 giugno 2029, il futuro di Buongiorno rischia di cambiare di colpo. L’ex Torino vuole giocare e, pur di farlo, sembrerebbe anche disposto anche a cambiare aria: secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il nome del difensore del Napoli sarebbe finito adesso sul taccuino della dirigenza del Tottenham, pronta a farsi ufficialmente avanti in caso di separazione da Dragusin.

La palla passa ora ad Antonio Conte, che deve decidere se rilanciare Buongiorno: in caso contrario, le strade del calciatore piemontese e del Napoli potrebbero davvero separarsi a quasi due anni dal suo arrivo in Campania.