Il Milan piomba su Dragusin, c’è la data per l’acquisto del centrale

Il Milan ha messo gli occhi su Radu Dragusin in vista della prossima stagione con il difensore del Tottenham che potrebbe arrivare a Milano per sistemare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri.

Seguito nelle scorse settimane anche dalla Roma, Radu Dragusin potrebbe tornare in Italia ma per vestire la maglia del Milan, sistemando il pacchetto arretrato a disposizione di Allegri.

Milan su Dragusin in sede di calciomercato (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Juventus, Dragusin ha fatto molto bene con la maglia del Genoa, riuscendo ad attirare l’attenzione del Tottenham che lo ha portato in Premier League. Ora, per lui, potrebbero riaprirsi le porte della Serie A.

Calciomercato Milan, c’è Dragusin per la difesa: i tempi della trattativa

Secondo quanto affermato da TuttoSport, il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo per Radu Dragusin in vista degli ultimi giorni di calciomercato quando il Tottenham potrebbe dare l’ok alla sua partenza in prestito con diritto di riscatto.

L’idea del Milan è quella di andare a chiudere l’affare senza dover sborsare grandi cifre durante il mercato e provare a rimandare il tutto alla prossima estate quando potrebbe procedere all’acquisto a titolo definitivo nel caso in cui dovesse giungere la qualificazione alla prossima Champions League.

