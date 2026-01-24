Esonero Baroni: cosa succede dopo Como-Torino

Quarta sconfitta consecutiva per i granata, ora scivolati in piena zona retrocessioneù

Torino in crisi nera, anzi nerissima. Oggi, in casa del Como, Vlasic e compagni sono stati letteralmente distrutti (6-0 il risultato finale) dalla squadra allenata da Cesc Fabregas.

Quarta sconfitta consecutiva per i granata, la quinta nelle ultime sei giornate di campionato. E ora traballa in maniera pesante la panchina di Marco Baroni.

L’esonero del tecnico torna prepotentemente d’attualità dopo la disfatta del ‘Sinigaglia’, che fa scivolare il Toro a ridosso della zona retrocessione. Adesso i punti da Lecce e Fiorentina sono soltanto 6, ma sia i salentini che i viola hanno una gara in meno.

Baroni potrebbe avere davvero le ore contate, al massimo essere all’ultima spiaggia: sabato prossimo, infatti, è in programma la sfida col Lecce, che ora più che mai ha il sapore di uno scontro salvezza.

Per il post Baroni circola già qualche nome, compreso quello dell’ex Walter Mazzarri, il quale nel 2018/2019 raccolse 63 punti, ancora oggi il record di punti in Serie A del Torino da quando ogni vittoria vale 3 punti.