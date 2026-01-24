Dalla Juve all’Inter, un grande affare a costo zero: i dettagli

Intreccio di calciomercato con protagoniste le due storiche rivali. E un terzo incomodo…

I soldi scarseggiano, per questo soprattutto i grandi club saranno costretti a ricorrere nuovamente al mercato dei cosiddetti parametri zero. Da casa Inter filtra come la proprietà, in ottica miglioramento del brand a livello internazionale, abbia voglia di mettere le mani su un calciatore di caratura mondiale. Su uno di quelli con il contratto in scadenza a fine stagione.

Lewandowski? No, il nome che ha iniziato a circolare è un altro, un centrocampista su cui ha messo gli occhi la Juventus. Ovviamente non solo i bianconeri, perché parliamo di uno dei migliori interpreti del ruolo, uno davvero in grado di alzare il tasso tecnico della mediana e, più in generale, di tutta la squadra.

Parliamo di Bernardo Silva, capitano del Manchester City che probabilmente non prolungherà il suo contratto che termina il prossimo 30 giugno.

Bernardo Silva come De Bruyne? Per Juve e Inter l’ostacolo è il Barcellona

Il portoghese potrebbe dunque emulare il suo ex compagno di squadra, Kevin De Bruyne, lasciando a zero i ‘Citizens’ per iniziare una nuova avventura altrove. E per altrove, se proprio volesse copiare il belga in tutto e per tutto, intendiamo la nostra Serie A. Juve o Inter, con il club di Exor forse più avanti nei discorsi con l’entourage del classe ’94.

Naturalmente uno come Bernardo Silva, per giunta gratis commissioni escluse, fa gola a tantissimi. In Spagna si cita il Barcellona, da anni specializzatosi in operazioni a costo zero viste le enormi difficoltà dal punto di vista finanziario.

L’appeal del Barça è superiore a quelli di Juve e Inter, con entrambe che potrebbero però giocarsela sotto l’aspetto puramente sportivo: in bianconero come in nerazzurro sarebbe un titolarissimo o quasi, mentre nella squadra blaugrana probabilmente un’alternativa – seppur di lusso – ai pilastri del centrocampo.