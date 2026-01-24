La Juve continua a monitorare con grande attenzione Celik, in scadenza con la Roma: ecco le ultimissime su questo affare.

Oltre a Youssef En-Nesyri per cui siamo alle battute finali con il Fenerbahce, la Juve tiene d’occhio anche altre questioni di calciomercato. Una di queste porta a Mehmet Zeki Çelik, difensore turco classe ’97 che ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno 2026. Proprio per questo motivo, il nome del 28enne originario di Yıldırım è tra i più caldi in circolazione e ora alcuni dei più grandi club europei sono pronti a darsi battaglia per il suo cartellino.

Tra questi spicca la Juventus, che è da tempo sulle tracce di Celik e che ora studia la strategia migliore per anticipare la concorrenza.

Celik-Juve, cresce la fiducia: Comolli lo segue da anni

Nelle ultime ore, starebbe crescendo in casa Juve l’ottimismo sul buon esito dell’operazione: Celik è un vecchio pallino di Comolli sin dai tempi del Lille (club in cui ha giocato dal 2018 al 2022) e adesso proprio il dirigente sportivo francese sarebbe convinto di poter portare a termine l’affare per il suo passaggio alla Juve.

Si tratterebbe di un super rinforzo per la Juve, che si assicurerebbe così a zero le prestazioni di un giocatore esperto e capace di ricoprire più ruoli (braccetto difensivo o anche terzino destro). Comolli è fiducioso, la Juve pure e tutti gli indizi sembrerebbero ormai portare a una fumata bianca imminente per il suo trasferimento in bianconero.