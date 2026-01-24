Baroni a rischio esonero, la situazione in casa Torino e i possibili sostituti

Il pesante ko del Torino contro il Como ha aperto la discussione riguardo il futuro di Marco Baroni con l’allenatore granata che rischia di essere esonerato dopo la sconfitta.

Nonostante un campionato di centro classifica senza particolari patemi d’animo, c’è forte delusione in casa granata per quello che è il cammino della squadra di Baroni con l’allenatore che rischia di essere allontanato dalla dirigenza dopo la sconfitta di Como.

Il Torino non è nuovo durante questa stagione a brutte figure come questa. Durante il girone di andata, i granata hanno perso per 5-0 contro l’Inter a San Siro e, proprio contro il Como, arrivò un pesante 1-5 in casa che portò, anche in quel caso, a mettere in dubbio la posizione dell’allenatore.

Rischio esonero per Baroni, chi potrebbe prendere il suo posto

Le quattro sconfitte consecutive e i 23 punti in classifica hanno portato la posizione di Baroni a forte rischio con la dirigenza che dovrà decidere il da farsi, mentre inizierà a valutare i possibili sostituti per traghettare la squadra fino alla fine del campionato.

La sensazione è che, se si dovesse giungere ad un cambio in panchina, la società punterebbe su un traghettatore per cercare poi un nuovo allenatore in vista della prossima stagione dal quale ripartire per dare vita a un nuovo progetto.

I nomi che vengono accostati alla squadra granata sono quelli di Walter Mazzarri, Marco Giampaolo (due possibili ritorni), Giuseppe Iachini, Roberto D’Aversa e Davide Ballardini.

Futuro Baroni, decisive le prossime due di campionato

Il futuro di Baroni dipenderà, molto probabilmente, da quelli che saranno i risultati della squadra nelle partite contro Lecce e Fiorentina, decisive per tirare fuori la formazione granata dalle zone pericolose della classifica. Nel caso in cui non dovesse arrivare neanche un successo, l’esonero di Baroni diventerebbe più che probabile.