Arriva Laurienté in attacco: colpaccio in Serie A

Grandi movimenti in casa Napoli in questa sessione invernale di calciomercato: ecco le ultimissime in entrata.

Il Napoli non si ferma a Giovane. Dopo aver definito i dettagli con il Verona per l’acquisto del giovane attaccante classe 2003, la dirigenza partenopea è al lavoro per mettere a segno un altro importante colpo nel reparto avanzato a disposizione di Conte. Sono diversi i profili valutati in casa azzurra, ma al momento la pista più calda porta ad Armand Laurienté, classe ’98 di proprietà del Sassuolo.

Il francese è legato ai neroverdi da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma quasi sicuramente non rinnoverà: proprio per questo motivo, il patron De Laurentiis starebbe seriamente pensando di prendere l’ex Lorient dopo gli addii di Lorenzo Lucca e di Noa Lang.

L’affare tra i due club potrebbe alla fine concretizzarsi per meno di 20-25 milioni di euro, considerando che i 17 mesi che mancano alla scadenza del contratto incidono in maniera importante sulla valutazione del calciatore stesso. Occhio, dunque, a questa pista e alle prossime ore che si preannunciano davvero incandescenti.

