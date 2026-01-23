Atalanta
Terremoto Lazio-Romagnoli, arriva l’annuncio ufficiale del club

Il difensore biancoceleste ha chiesto la cessione al presidente Lotito e la situazione in questi giorni è tesissima a Formello

Sono ore tesissime in casa Lazio per quanto riguarda il mercato e soprattutto il caso Romagnoli. L’offerta dell’Al Sadd di Mancini ha convinto il difensore biancoceleste a lasciare Formello, soprattutto considerando le ormai note promesse sul rinnovo che la società non ha poi rispettato secondo il calciatore. Sarri ha provato a trattenerlo, Lotito a ricucire lo strappo che però sembra ormai insanabile. Tanto che in questi giorni si è parlato anche della possibilità che il numero 13 non fosse neanche convocato – per sua stessa scelta – per la partita di domani sera con il Lecce. Soprattutto considerando una partenza che pare davvero a un passo, ancor di più dopo lo scambio molto acceso col presidente Lotito.

Alessio Romagnoli (Ansafoto) – calciomercato.it

Alla fine, però, Romagnoli partirà insieme alla squadra per la trasferta del ‘Via del Mare’. L’ex capitano del Milan figura regolamente tra i convocati di mister Sarri, che è chiamato a rialzare la testa insieme alla Lazio dopo la batosta di lunedì contro il Como. Questo l’elenco completo: Furlanetto, Mandas, Provedel; Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino; Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

Resta la grande emergenza per Sarri soprattutto a centrocampo, con Cataldi squalificato e Rovella che si è fermato in queste ore e infatti non è a disposizione. In compenso torna Basic, che dovrebbe partire da titolare con Taylor e uno tra Vecino e Belahyane. Romagnoli resta comunque in bilico e, dovendo valutare anche se sarà impiegato effettivamente dall’inizio, non è escluso che a Lecce possa essere la sua ultima partita con la Lazio.

