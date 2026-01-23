Salah saluta il Liverpool dopo 9 anni: destinazione surreale

È ormai agli sgoccioli l’avventura di Salah al Liverpool: ecco quasi sicuramente dove giocherà l’attaccante egiziano.

Il 23 giugno 2017 si trasferiva al Liverpool per 36,5 milioni di sterline (pari a circa 42 milioni di euro) e in nove anni Mohamed Salah ha scritto la storia del club di Premier League. Una storia fatta di gol (tantissimi, con la casacca dei Reds se ne contano oltre 200) e di trionfi. Una storia, però, che sembra destinata a concludersi la prossima estate.

L’ex Roma è legato al Liverpool da un contratto fino al 30 giugno 2027 e, dunque, la dirigenza proverà a ottimizzare la sua cessione a giugno, per evitare di perderlo a zero la prossima estate. Secondo quanto riportato in queste ore dal ‘Daily Telegraph’, i club della Saudi Pro League sarebbero pronti a tornare alla carica per il calciatore e a mettere sul piatto un ingaggio faraonico.

Se ne riparlerà quasi sicuramente al termine della stagione quando mancheranno 12 mesi esatti alla scadenza del contratto di Salah. Poi sarà il momento di dire addio al Liverpool e di voltare definitivamente pagina: l’Arabia Saudita al momento è l’ipotesi più concreta, grazie soprattutto all’enorme disponibilità economica a disposizione di alcuni club del campionato.