Ora è ufficiale: svolta Gabriel Jesus, Serie A ad un passo

Autore di una doppietta nella serata che ha permesso all’Arsenal di battere l’Inter in Champions League, Gabriel Jesus ha ufficializzato una scelta che potrebbe avvicinarlo alla Serie A.

L’attaccante brasiliano ha scelto Giovanni Branchini come suo agente, lo stesso di Massimiliano Allegri. Una decisione che potrebbe avvicinarlo alla Serie A e, in particolare, al Milan. I rapporti tra l’agente e i rossoneri sono ottimi con la punta brasiliana che, non essendo un punto fermo dell’Arsenal, potrebbe scegliere di proseguire la sua carriera in Serie A in vista della prossima stagione per provare a ritrovare un ruolo da protagonista.

Un affare non di certo semplice per qualsiasi club italiano, ma il contratto in scadenza nel giugno del 2027 potrebbe favorire il colpo. L’Arsenal non appare intenzionato a perderlo a costo zero tra poco più di un anno e potrebbe dare l’ok alla sua partenza durante l’estate. Il suo cartellino ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, ma non è da escludere che in estate il prezzo possa abbassarsi ulteriormente arrivando ad un anno dalla fine dell’accordo.

Il Milan, dal canto suo, appare pronto a rivoluzionare il proprio reparto avanzato con Santiago Gimenez pronto a salutare e Fullkrug che dovrà guadagnarsi il riscatto nei prossimi mesi in rossonero. L’acquisto di un calciatore del calibro di Gabriel Jesus andrebbe a portare qualità ed esperienza ad un reparto avanzato che, dall’addio di Giroud, ha fatto fatica a trovare un nuovo padrone.