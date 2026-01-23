Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ora è ufficiale: svolta Gabriel Jesus, Serie A ad un passo

Foto dell'autore

Autore di una doppietta nella serata che ha permesso all’Arsenal di battere l’Inter in Champions League, Gabriel Jesus ha ufficializzato una scelta che potrebbe avvicinarlo alla Serie A.

Gabriel Jesus
Gabriel Jesus verso la Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante brasiliano ha scelto Giovanni Branchini come suo agente, lo stesso di Massimiliano Allegri. Una decisione che potrebbe avvicinarlo alla Serie A e, in particolare, al Milan. I rapporti tra l’agente e i rossoneri sono ottimi con la punta brasiliana che, non essendo un punto fermo dell’Arsenal, potrebbe scegliere di proseguire la sua carriera in Serie A in vista della prossima stagione per provare a ritrovare un ruolo da protagonista.

Un affare non di certo semplice per qualsiasi club italiano, ma il contratto in scadenza nel giugno del 2027 potrebbe favorire il colpo. L’Arsenal non appare intenzionato a perderlo a costo zero tra poco più di un anno e potrebbe dare l’ok alla sua partenza durante l’estate. Il suo cartellino ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, ma non è da escludere che in estate il prezzo possa abbassarsi ulteriormente arrivando ad un anno dalla fine dell’accordo.

Il Milan, dal canto suo, appare pronto a rivoluzionare il proprio reparto avanzato con Santiago Gimenez pronto a salutare e Fullkrug che dovrà guadagnarsi il riscatto nei prossimi mesi in rossonero. L’acquisto di un calciatore del calibro di Gabriel Jesus andrebbe a portare qualità ed esperienza ad un reparto avanzato che, dall’addio di Giroud, ha fatto fatica a trovare un nuovo padrone.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie