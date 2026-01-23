“No all’Inter per la Juve”, rivelazione a sorpresa sul mercato

La storia emozionante dietro il mancato trasferimento alla Beneamata dell’attaccante che ha preferito la Signora

Il mercato della Serie A è in pieno fermento, siamo entrati negli ultimi diegi giorni della sessione invernale e per forza di cose l’atmosfera e il clima si scaldano. Come spesso ricordano gli allenatori, infatti, gli affari si concludono quasi tutti negli ultimi 7-10 giorni di mercato e per questo chiedono di ridurre la finestra di gennaio esclusivamente a quel periodo limitato. Per ora, di questo, non sembra essersi discusso in maniera così determinata.

Come sempre, in ogni caso, il mercato è quel momento dell’anno in cui si sviluppano storie, dietrofront, grandi ripensamenti, colpi di scena, tradimenti o rifiuti, cambi di maglia inaspettati. E di conseguenza tutto questo porta con sé una lunghissima fila di grandi retroscena. Come quello che ha raccontato Nicola Amoruso in diretta a ‘Radio TV Serie A’, relativamente al suo passaggio alla Juventus nonostante offerte economiche più allettanti da parte di Milan e Inter.

“Alla Signora non si può dire di no”, la frase che Amoruso sentì direttamente da suo nonno. “Io risposi: ‘Nonno, siamo d’accordo con te'”, racconta ancora l’ex bomber tra le altre della Reggina. Il motivo per cui alla fine la scelta è ricaduta sulla Juventus è puramente sentimentale, emotivo, anche perché il nonno è poi venuto a mancare pochi mesi dopo. Non fece purtroppo in tempo a vedere il nipote esordire con quella maglia bianconera.