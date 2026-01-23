Milan tradito al fotofinish: ha detto sì al Barcellona

La notizia di questi minuti scuote i tifosi del Milan: è ormai tutto definito per il suo trasferimento al Barcellona.

Milan beffato in dirittura d’arrivo. Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Juwensley Onstein in rossonero e, invece, il futuro del promettente difensore classe 2007 sarà targato quasi sicuramente Barcellona: lo riferisce l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, secondo cui il calciatore avrebbe cambiato improvvisamente idea accettando la corte del club blaugrana.

Il difensore centrale del Jong Genk (formazione riserve del club belga che gioca nella Challenger Pro League), dunque, doveva solo salire sull’aereo che lo avrebbe condotto a Milano, ma sul più bello non ha resistito al fascino del Barcellona che ora è al lavoro per chiudere immediatamente l’operazione.

Una beffa atroce per il direttore sportivo Tare e per il tecnico Massimiliano Allegri, che erano ormai convinti di aver messo a segno un super colpo di mercato in prospettiva. E, invece, saranno costretti a virare su altri profili per rinforzare la retroguardia del Milan.