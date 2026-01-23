Ma quale Inter, sta firmando con il Milan: “Appuntamento per chiudere”

Fumata bianca in arrivo: ecco tutti i dettagli

L’Inter? Una boutade, una suggestione. Probabilmente una fake news, considerati paletti fissati dalla proprietà interista, dalle richieste del giocatore e dalla sua volontà. Che era quella di trasferirsi in Premier, qualora non fosse arrivata la firma con il Milan.

Ma quale Inte, Mike Maignan resta e rinnova con il Milan. Ormai è tutto fatto, anzi quasi tutto fatto per il prolungamento del contratto del portiere in scadenza il prossimo 30 giugno.

“Continuerà a vestire la maglia del Milan – ha detto Di Marzio a ‘Sky Sport’ – La novità che possiamo dare è che sono stati risolti anche gli ultimi ostacoli che c’erano per le comissioni”. Uno scoglio abbastanza grande, quello delle commissioni, ma anche in questo caso ha prevalsa la voglia del transalpino di continuare a difendere la porta rossonera.

Maignan resta e rinnova col Milan: “Ecco cosa manca per la firma”

Cosa manca per la firma di Maignan? “Solo il dettaglio sulla scadenza: o 2030 con opzione oppure direttamente 2031 – sottolinea Di Marzio in conclusione – Il prossimo appuntamento, in agenda nei prossimi giorni, sarà quello per chiudere definitivamente la trattativa”. L’ingaggio di Maignan salirà a circa 6/7 milioni bonus inclusi.