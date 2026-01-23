Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ma quale Inter, sta firmando con il Milan: “Appuntamento per chiudere”

Foto dell'autore

Fumata bianca in arrivo: ecco tutti i dettagli

L’Inter? Una boutade, una suggestione. Probabilmente una fake news, considerati paletti fissati dalla proprietà interista, dalle richieste del giocatore e dalla sua volontà. Che era quella di trasferirsi in Premier, qualora non fosse arrivata la firma con il Milan.

Grafica Marotta Tare Inter-Milan AI
Ma quale Inter, sta per firmare con il Milan: “Appuntamento per chiudere” (Foto AI) – Calciomercato.it

Ma quale Inte, Mike Maignan resta e rinnova con il Milan. Ormai è tutto fatto, anzi quasi tutto fatto per il prolungamento del contratto del portiere in scadenza il prossimo 30 giugno.

“Continuerà a vestire la maglia del Milan – ha detto Di Marzio a ‘Sky Sport’ – La novità che possiamo dare è che sono stati risolti anche gli ultimi ostacoli che c’erano per le comissioni”. Uno scoglio abbastanza grande, quello delle commissioni, ma anche in questo caso ha prevalsa la voglia del transalpino di continuare a difendere la porta rossonera.

Maignan resta e rinnova col Milan: “Ecco cosa manca per la firma”

Maignan dopo il derby
Maignan rinnova con il Milan: le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Cosa manca per la firma di Maignan? “Solo il dettaglio sulla scadenza: o 2030 con opzione oppure direttamente 2031 – sottolinea Di Marzio in conclusione – Il prossimo appuntamento, in agenda nei prossimi giorni, sarà quello per chiudere definitivamente la trattativa”. L’ingaggio di Maignan salirà a circa 6/7 milioni bonus inclusi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie