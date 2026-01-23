Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Mancini, aggiornamento sulle condizioni del difensore della Roma | CM

Foto dell'autore

C’è apprensione in casa Roma per quello che riguarda la condizione di Gianluca Mancini, difensore giallorosso che è uscito malconcio dalla sfida di Europa League contro lo Stoccarda. 

Il centrale è uno dei punti fermi della formazione di Gian Piero Gasperini in questa stagione con il tecnico che fa fatica a privarsi del proprio difensore.

Gianluca Mancini
Le condizioni di Gianluca Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Gianluca Mancini è completamente recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione di Gasperini per la partita di campionato contro il Milan in programma domenica sera.

Una sfida fondamentale per entrambe le squadre con i capitolini che possono mettere un bel mattone sulla lotta per un posto in Champions League in caso di vittoria, mentre i rossoneri sono costretti a vincere per tenere vive le speranze di raggiungere l’Inter capolista.

In casa rossonera, invece, si attende di capire se sarà a disposizione Alexis Saelemaekers, non al meglio dopo l’infortunio occorso in occasione della vittoria sul Lecce.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie