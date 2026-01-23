Infortunio Mancini, aggiornamento sulle condizioni del difensore della Roma | CM

C’è apprensione in casa Roma per quello che riguarda la condizione di Gianluca Mancini, difensore giallorosso che è uscito malconcio dalla sfida di Europa League contro lo Stoccarda.

Il centrale è uno dei punti fermi della formazione di Gian Piero Gasperini in questa stagione con il tecnico che fa fatica a privarsi del proprio difensore.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Gianluca Mancini è completamente recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione di Gasperini per la partita di campionato contro il Milan in programma domenica sera.

Una sfida fondamentale per entrambe le squadre con i capitolini che possono mettere un bel mattone sulla lotta per un posto in Champions League in caso di vittoria, mentre i rossoneri sono costretti a vincere per tenere vive le speranze di raggiungere l’Inter capolista.

In casa rossonera, invece, si attende di capire se sarà a disposizione Alexis Saelemaekers, non al meglio dopo l’infortunio occorso in occasione della vittoria sul Lecce.