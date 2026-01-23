Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Follia per Pio Esposito: “Offerte vicine ai 100 milioni”

Foto dell'autore

“Decisioni difficili da prendere all’orizzonte per Oaktree”

Pio Esposito ha conquistato anche la Premier nello spezzone di partita disputato in Champions League contro l’Arsenal martedì sera. Il classe 2005 ha avuto un grande impatto sulla partita, alla fine persa 1-3 da Lautaro e compagni, tanto da costringere Arteta a sostituire Mosquera.

Pio Esposito esulta dopo il gol al Lecce
Inter, allarme Premier per Pio Esposito (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il difensore ex Valencia stava perdendo tutti i duelli contro il centravanti nerazzurro, che più in fretta di quanto ci aspettavamo sta scalando le gerarchie dell’attacco.

In suo favore gioca la grande stima che nutre nei suoi confronti Cristian Chivu: il tecnico lo ha già allenato nelle giovanili e ne ha bloccato la partenza l’estate scorsa.

Dopo Inter-Arsenal, i riflettori della Premier si sono davvero accesi su Pio Esposito, che l’Inter punta a blindare con un nuovo contratto, sicuramente più sostanzioso (ora guadagna poco più di 1 milione) sul piano economico. In estate poi si vedrà…

Pio Esposito incedibile per l’Inter, ma la Premier può cambiare lo scenario

Per Marotta e Ausilio è incedibile, ma come scrive Interlive.it, “rischia di doversi trovare a fronteggiare offerte vicine ai 100 milioni di euro”.

Cento milioni “che sarebbero tutti di plusvalenza visto che Pio Esposito è un prodotto del settore giovanile. Decisioni difficili da prendere all’orizzonte per Oaktree”, conclude Interlive.it.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie