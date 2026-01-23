Follia per Pio Esposito: “Offerte vicine ai 100 milioni”

“Decisioni difficili da prendere all’orizzonte per Oaktree”

Pio Esposito ha conquistato anche la Premier nello spezzone di partita disputato in Champions League contro l’Arsenal martedì sera. Il classe 2005 ha avuto un grande impatto sulla partita, alla fine persa 1-3 da Lautaro e compagni, tanto da costringere Arteta a sostituire Mosquera.

Il difensore ex Valencia stava perdendo tutti i duelli contro il centravanti nerazzurro, che più in fretta di quanto ci aspettavamo sta scalando le gerarchie dell’attacco.

In suo favore gioca la grande stima che nutre nei suoi confronti Cristian Chivu: il tecnico lo ha già allenato nelle giovanili e ne ha bloccato la partenza l’estate scorsa.

Dopo Inter-Arsenal, i riflettori della Premier si sono davvero accesi su Pio Esposito, che l’Inter punta a blindare con un nuovo contratto, sicuramente più sostanzioso (ora guadagna poco più di 1 milione) sul piano economico. In estate poi si vedrà…

Pio Esposito incedibile per l’Inter, ma la Premier può cambiare lo scenario

Per Marotta e Ausilio è incedibile, ma come scrive Interlive.it, “rischia di doversi trovare a fronteggiare offerte vicine ai 100 milioni di euro”.

Cento milioni “che sarebbero tutti di plusvalenza visto che Pio Esposito è un prodotto del settore giovanile. Decisioni difficili da prendere all’orizzonte per Oaktree”, conclude Interlive.it.