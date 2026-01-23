Atalanta
Comunicato ufficiale Milan, è stato ceduto a titolo definitivo

Cessione a titolo definitivo in casa Milan con i rossoneri che hanno salutato un calciatore in queste ore andando a sfoltire il proprio organico.

Cessione Milan, ora è ufficiale

Matteo Dutu ha salutato la squadra rossonera con il Milan che ha diramato un comunicato ufficiale per salutare il difensore che ha ricoperto anche il ruolo di capitano della formazione Primavera e del Milan Futuro.

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Duțu alla Fotbal Club Dinamo 1948 București. Il Club augura a Matteo le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva”.

Il calciatore classe 2005 ha salutato la squadra rossonera non riuscendo ad esordire nella prima squadra in gare ufficiali. Il Milan dovrebbe aver salutato il difensore a titolo gratuito, mantenendo però una percentuale sulla prossima rivendita del calciatore con il club che potrebbe giovare dall’eventuale crescita professionale del giocatore.

Serie A

