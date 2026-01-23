Colpo Juve all’improvviso: è fatta per il nuovo Yildiz, arriva nelle prossime ore

I bianconeri lavorano per regalare colpi a Spalletti per l’immediato, ma costruiscono anche il futuro

La Juventus continua a premere per portare a Spalletti un nuovo attaccante. Dopo le complicazioni per arrivare a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, che lo libera solamente a determinate condizioni nonostante la ferma volontà del calciatore, i bianconeri si sono fiondati su En-Nesyri del Fenerbahce. Ma non c’è solamente il presente, visto che con Spalletti finalmente la Vecchia Signora sembra aver trovato l’uomo con cui poter costruire il futuro e aprire magari un ciclo.

Alla Continassa c’è grande attenzione per la NextGen, che in questi ultimi anni ha già regalato parecchie soddisfazioni, soprattutto economiche. Tanti sono i calciatori giovani passati per la seconda squadra della Juve che hanno poi spiccato il volo, da Soulé a Huijsen, Iling jr, Savona, Dragusin, Mbangula, Fagioli, Barrenechea e altri ancora. Insomma, tanto dell’ossigeno che ha fatto respirare i bilanci bianconeri. Che sperano sia lo stesso, o magari che possa fare il percorso di Kenan Yildiz, per Teoman Gunduz. Il centrocampista – turco come il gioiellino in maglia 10 – pare a un passo dalla Signora, che ha piazzato l’affondo e il sorpasso ai danni della Salernitana e del resto della concorrenza nelle ultime ore.

La Triestina ha bisogno di cedere per sistemare il bilancio come ha confermato il ds Franco in conferenza e Gunduz è quello che può dare più respiro alle casse degli alabardati. Come riporta ‘Tuttosport’, nonostante il contratto in scadenza a giugno infatti ai friulani andrà anche un indennizzo economico. Si tratta di un classe 2004, trequartista dalla buonissima tecnica a dagli ottimi colpi, calcia di destro e di sinistro. In questa Serie C ha segnato 6 gol, lo scorso anno ha saltato parecchi mesi per la rottura del crociato. Non è ovviamente al livello di Yildiz Per cui anche mentalmente ha già affrontato un momento molto duro. Ormai è questione di ore e si potrà mettere a disposizione di Brambilla.