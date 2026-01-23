Atalanta
Colpo Freuler a zero, una big italiana pronta a chiudere il colpo

Remo Freuler potrebbe cambiare aria in vista della prossima stagione con il centrocampista svizzero che è finito nel mirino di una grande squadra italiana.

Tornato di recente da un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per circa due mesi, il centrocampista svizzero è alla ricerca della miglior condizione per provare a risalire la china insieme ai compagni del Bologna dopo un momento difficile per i rossoblu.

Remo Freuler
Freuler pronto a cambiare maglia in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

A tenere banco, per quello che riguarda Remo Freuler, è il discorso relativo al suo rinnovo del contratto con il calciatore classe 1992 che potrebbe dire addio alla fine del campionato in corso. Il suo contratto con la società emiliana scadrà nel giugno di quest’anno e, nonostante le parti siano state vicine dal trovare un accordo per proseguire ancora insieme, il suo destino potrebbe essere altrove.

Freuler pronto a cambiare maglia in Serie A, assalto di una big

Sulle tracce di Remo Freuler ci sarebbe la Roma. Gian Piero Gasperini conosce bene il calciatore svizzero e lo considera un possibile rinforzo per la squadra giallorossa in vista della prossima stagione.

Gian Piero Gasperini
Remo Freuler verso un’altra squadra italiana (Ansa Foto) – calciomercato.it

Calciatore di esperienza e dalle spiccate doti di intelligenza tattica, è stato uno dei punti fermi dell’Atalanta di Gasperini, diventata grande con gli anni e capace di mettersi in mostra anche in campo europeo. Il Bologna non ha intenzione di mollare la presa e presenterà una nuova proposta al calciatore che si è subito trovato molto bene sotto le due torri. Una decisione dovrebbe essere presa entro la prima metà di febbraio.

Attenzione alla possibilità Atalanta. Il calciatore svizzero è stato uno dei perni della squadra allenata a suo tempo da Gian Piero Gasperini e potrebbe tornare nella città dove si è messo in mostra nel grande calcio. I bergamaschi potrebbero mettere sul piatto un contratto biennale per provare a convincerlo, anche se la concorrenza non manca di certo.

