Caso Napoli, un giocatore contro Conte. Poi ammette: “Sì, ho sbagliato”

Dopo il like galeotto è scoppiata la polemica in un momento decisamente particolare per gli azzurri: arriva l’annuncio

Non è un momento semplicissimo per il Napoli, che dopo il pareggio col Copenaghen in Champions League in questo momento è fuori anche dalle squadre che andrebbero al playoff. Insomma, nell’ultima contro il Chelsea non c’è altro risultato se non la vittoria per sperare ancora, anche se tre punti dovrebbero in ogni caso bastare. Ma nel frattempo c’è un campionato da risollevare: solo una vittoria nelle ultime 4, per 1-0 dopo i pareggi con Verona, Inter e Parma. La classifica dice -6 dalla vetta, ma -3 dal Milan e solo 1 punto sulla Roma e 4 sulla Juventus. Il che vuol dire che deve fare parecchia attenzione anche a non buttare il posto Champions. In un momento di estrema difficoltà per gli infortuni.

Come se non bastasse, sui social in queste ore è scoppiato pure il caso Vergara. Il centrocampista azzurro, che ha giocato le ultime due gare da titolare facendo anche l’esordio dal 1′ in Champions, ha messo ‘like’ a una grafica che riportava la dichiarazioni forti di Diego Costa nei confronti proprio di Antonio Conte. L’ex attaccante del Chelsea non ha risparmiato quello che è stato il suo manager a Londra: “Il peggiore, sempre arrabbiato e col muso, forse perché non fa sesso a casa. Non piaceva a nessuno e non ti faceva allenare con piacere”. Per questo il ‘mi piace’ del giovane talento napoletano ha fatto discutere.

Oggi, però, in un’altra grafica che raccontava proprio di questo caso lo stesso Vergara ha lasciato dei commenti che hanno spiegato: “Ragazzi ho semplicemente sbagliato a cliccare. Non alzate polveroni inutili… GRAZIE!” Così il 23enne ha provato a spegnere la polemica sul gesto che aveva ovviamente acquisito un significato molto più pesante visto il momento che attraversa la sua squadra. Chissà se avrà convinto Conte o i tifosi.