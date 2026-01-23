Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Caso Napoli, un giocatore contro Conte. Poi ammette: “Sì, ho sbagliato”

Foto dell'autore

Dopo il like galeotto è scoppiata la polemica in un momento decisamente particolare per gli azzurri: arriva l’annuncio

Non è un momento semplicissimo per il Napoli, che dopo il pareggio col Copenaghen in Champions League in questo momento è fuori anche dalle squadre che andrebbero al playoff. Insomma, nell’ultima contro il Chelsea non c’è altro risultato se non la vittoria per sperare ancora, anche se tre punti dovrebbero in ogni caso bastare. Ma nel frattempo c’è un campionato da risollevare: solo una vittoria nelle ultime 4, per 1-0 dopo i pareggi con Verona, Inter e Parma. La classifica dice -6 dalla vetta, ma -3 dal Milan e solo 1 punto sulla Roma e 4 sulla Juventus. Il che vuol dire che deve fare parecchia attenzione anche a non buttare il posto Champions. In un momento di estrema difficoltà per gli infortuni.

Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it

Come se non bastasse, sui social in queste ore è scoppiato pure il caso Vergara. Il centrocampista azzurro, che ha giocato le ultime due gare da titolare facendo anche l’esordio dal 1′ in Champions, ha messo ‘like’ a una grafica che riportava la dichiarazioni forti di Diego Costa nei confronti proprio di Antonio Conte. L’ex attaccante del Chelsea non ha risparmiato quello che è stato il suo manager a Londra: “Il peggiore, sempre arrabbiato e col muso, forse perché non fa sesso a casa. Non piaceva a nessuno e non ti faceva allenare con piacere”. Per questo il ‘mi piace’ del giovane talento napoletano ha fatto discutere.

Oggi, però, in un’altra grafica che raccontava proprio di questo caso lo stesso Vergara ha lasciato dei commenti che hanno spiegato: “Ragazzi ho semplicemente sbagliato a cliccare. Non alzate polveroni inutili… GRAZIE!” Così il 23enne ha provato a spegnere la polemica sul gesto che aveva ovviamente acquisito un significato molto più pesante visto il momento che attraversa la sua squadra. Chissà se avrà convinto Conte o i tifosi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie