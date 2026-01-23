Atalanta
Arriva il sì definitivo, l’Inter chiude il colpo

Colpo di mercato in arrivo per l’Inter che può festeggiare la vittoria sul Pisa con un innesto in sede di calciomercato che va a sistemare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, Ivan Perisic avrebbe detto subito di sì all’Inter e ora starebbe spingendo con il PSV per poter tornare a Milano e cercare di vincere con la maglia nerazzurra ancora altri titoli.

La volontà del calciatore dovrebbe fare la differenza alla fine con l’Inter che spera di chiudere l’affare già all’inizio della settimana anche se, con ogni probabilità, bisognerà attendere l’ultima giornata di Champions League per capire quale sarà il destino dell’esterno croato.

Inter, ecco Perisic: il croato vuole solo i nerazzurri

Il rapporto tra il calciatore e Chivu è ottimo con l’allenatore rumeno che avrebbe così a disposizione una nuova freccia al suo arco per la seconda parte di campionato con Perisic che è in grado di poter giocare su entrambe le fasce, coniugando al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva.

I contatti dei prossimi giorni saranno decisivi, ma la sensazione è che l’affare si chiuderà positivamente con l’Inter che avrà dalla sua un rinforzo di esperienza e qualità da poter sfruttare per la parte finale e decisiva della stagione.

