Addio alla Juve, ora è ufficiale: giocherà nel Marsiglia di De Zerbi

Foto dell'autore

Pessime notizie per la Juventus e per Spalletti: è ormai fatta per il suo trasferimento nel campionato francese. 

La Juve lo aveva corteggiato a lungo e aveva pensato proprio a lui per sistemare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti, ma Quinten Timber giocherà nel campionato di Ligue 1. Il centrocampista olandese classe 2001, infatti, è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia: lo rende noto lo stesso club allenato da Roberto De Zerbi attraverso un comunicato ufficiale apparso poco fa sui propri canali.

Timber esulta con il gesto del telefono contro il Psv
Timber (LaPresse) – Calciomercato.it

Quinten Timber è un mix perfetto di quantità e qualità: bravo nella posizione di mediano difensivo grazie alle sue straordinarie doti fisiche e abile anche a giocare in posizione più avanzata, grazie ad un buonissimo dribbling e a una grande visione di gioco.

Tutte caratteristiche che ne fanno un centrocampista moderno. Proprio per questo motivo, la Juve aveva provato a portarlo immediatamente in Serie A, ma si vedrà adesso costretta a virare su altri profili per rinforzare il centrocampo in questa sessione invernale di calciomercato. Una pessima notizia, dunque, per il tecnico Spalletti e per tutti i sostenitori bianconeri.

