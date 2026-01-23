Addio alla Juve, ora è ufficiale: giocherà nel Marsiglia di De Zerbi

Pessime notizie per la Juventus e per Spalletti: è ormai fatta per il suo trasferimento nel campionato francese.

La Juve lo aveva corteggiato a lungo e aveva pensato proprio a lui per sistemare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti, ma Quinten Timber giocherà nel campionato di Ligue 1. Il centrocampista olandese classe 2001, infatti, è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia: lo rende noto lo stesso club allenato da Roberto De Zerbi attraverso un comunicato ufficiale apparso poco fa sui propri canali.

Quinten Timber è un mix perfetto di quantità e qualità: bravo nella posizione di mediano difensivo grazie alle sue straordinarie doti fisiche e abile anche a giocare in posizione più avanzata, grazie ad un buonissimo dribbling e a una grande visione di gioco.

Tutte caratteristiche che ne fanno un centrocampista moderno. Proprio per questo motivo, la Juve aveva provato a portarlo immediatamente in Serie A, ma si vedrà adesso costretta a virare su altri profili per rinforzare il centrocampo in questa sessione invernale di calciomercato. Una pessima notizia, dunque, per il tecnico Spalletti e per tutti i sostenitori bianconeri.