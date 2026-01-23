Accordo raggiunto col Milan, Juve gelata: salta tutto per i bianconeri

Non arrivano buone notizie in sede di mercato per la Juventus con i bianconeri che hanno visto saltare un colpo che sembrava essere molto vicino con il calciatore che ha trovato un’intesa con il Milan.

Sono ore calde per il mercato della Juventus con i bianconeri che sono a caccia di un nuovo attaccante da regalare a Luciano Spalletti per la seconda parte di campionato.

I bianconeri sono in costante contatto con il Fenerbahce per provare a chiudere l’acquisto di En-Nesyri con la punta della nazionale marocchina che potrebbe andare a sistemare il reparto avanzato a disposizione di Luciano Spalletti. Non c’è solo il calciatore della squadra turca nel mirino della Juventus che ha provato, nei giorni scorsi, a chiudere un colpo dalla Premier League.

La Juventus ha provato a lungo ad acquistare Mateta dal Crystal Palace con la società inglese che ha però declinato la proposta della società bianconera. Stando a quanto affermato da Santi Aouna su X, il Milan si sarebbe fatto avanti per la punta, trovando l’accordo con il calciatore.

Anche in questo caso, però, il Crystal Palace non avrebbe trovato l’intesa per la cessione della punta francese, che appare destinata a restare in Inghilterra nel caso in cui non dovesse giungere nella prossima settimana, l’offerta capace di convincere il Crystal Palace a lasciarlo partire.