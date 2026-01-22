Atalanta
Tre nuove regole e più poteri al Var: l’Ifab rivoluziona il calcio

Grosse novità in vista della prossima stagione per gli arbitri: ecco quali obiettivi sono stati prefissati

Il calcio non sarà più lo stesso con queste quattro nuove regole che l’Ifab ha intenzione di introdurre a partire dalla stagione 2026-27. L’ufficialità dovrebbe arrivare dopo la prossima riunione in programma il 28 febbraio in Galles, ma ormai non ci sono quasi più dubbi. Lo scopo è quello di velocizzare il gioco e di punire i furbetti.

Ifab, quattro nuove regole nel calcio
Terna arbitrale in Serie A (foto Ansa) – Calciomercato.it

Innanzitutto, visto che l’esperimento degli otto secondi con la palla in mano per il portiere è stato positivo, per evitare ulteriori perdite di tempo, il conteggio verrà esteso anche alle rimesse laterali e i rinvii dal fondo. Inoltre anche le sostituzioni dovranno essere fatto più celermente: da luglio un calciatore avrà 10 secondi di tempo per lasciare il terreno di gioco.

Per contrastare i simulatori, invece, è previsto che i giocatori che richiedono l’intervento dei medici dovranno stare fuori dal campo per un tempo determinato, a meno che non si tratti di un infortunio scaturito da un fallo che ha portato all’ammonizione o all’espulsione dell’avversario.

Infine, con alcune modifiche al protocollo, verranno incrementati i poteri del Var. Questo potrà intervenire anche nelle espulsioni per seconda ammonizione, nei casi in cui la squadra sbagliata viene penalizzata per un fallo che comporta un cartellino rosso o giallo e nei calci d’angolo assegnati in modo chiaramente errato.

