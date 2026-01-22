Thuram via dall’Inter, annuncio improvviso: l’erede è già deciso

Il francese ha deluso contro l’Arsenal e potrebbe essere sacrificato in estate dalla dirigenza, che avrebbe già individuato il sostituto

L’Inter è finita nella bufera o comunque al centro delle critiche per l’ennesima sconfitta in Champions League, addirittura la terza consecutiva dopo quelle con Atletico e Liverpool. Ed è la prima volta nella storia dei nerazzurri che accade qualcosa del genere. A passare a San Siro stavolta è stato l’Arsenal di Arteta, che ha dimostrato di essere semplicemente più forte, forse la miglior squadra in assoluto in questo momento. Gli attaccanti di Chivu faticano soprattutto nei big match, quando il livello si alza un po’ di più.

Così non solo Lautaro Martinez è finito nel mirino del malcontento dei tifosi e degli appassionati. Con Pio Esposito che al contrario ha strappato applausi anche in Inghilterra, stavolta non è stato risparmiato neanche Marcus Thuram. Il francese ha deluso parecchio le aspettative, ieri come in altre occasioni. Anche se, va ricordato, l’Inter è comunque saldamente prima in Serie A. Proprio questa differenza tra il giovane rampante e l’ex Gladbach può essere magari l’antipasto di un passaggio di testimone.

Sì, perché secondo Fabio Bergomi su X, l’Inter avrebbe deciso di cedere Marcus Thuram per puntare tutto su Pio Esposito, che quindi diventerebbe il titolare inamovibile dei nerazzurri al fianco di Lautaro Martinez. Un avvicendamento che, chiaramente, sarebbe a partire dal prossimo anno: in questo modo Marotta incasserebbe una cifra – una plusvalenza – davvero notevole e avrebbe spazio per rinforzare anche altre zone. Il PSG è sempre attivo sul giocatore, il Bayern Monaco può essere la prima alternativa con la Premier da non sottovalutare, soprattutto Manchester United, Liverpool e Chelsea. Insomma, antenne drittissime su Thuram. La cifra? La valutazione dell’Inter si aggira intorno ai 65 milioni.