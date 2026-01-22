Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Thuram via dall’Inter, annuncio improvviso: l’erede è già deciso

Foto dell'autore

Il francese ha deluso contro l’Arsenal e potrebbe essere sacrificato in estate dalla dirigenza, che avrebbe già individuato il sostituto

L’Inter è finita nella bufera o comunque al centro delle critiche per l’ennesima sconfitta in Champions League, addirittura la terza consecutiva dopo quelle con Atletico e Liverpool. Ed è la prima volta nella storia dei nerazzurri che accade qualcosa del genere. A passare a San Siro stavolta è stato l’Arsenal di Arteta, che ha dimostrato di essere semplicemente più forte, forse la miglior squadra in assoluto in questo momento. Gli attaccanti di Chivu faticano soprattutto nei big match, quando il livello si alza un po’ di più.

Marcus Thuram (Ansafoto) – calciomercato.it

Così non solo Lautaro Martinez è finito nel mirino del malcontento dei tifosi e degli appassionati. Con Pio Esposito che al contrario ha strappato applausi anche in Inghilterra, stavolta non è stato risparmiato neanche Marcus Thuram. Il francese ha deluso parecchio le aspettative, ieri come in altre occasioni. Anche se, va ricordato, l’Inter è comunque saldamente prima in Serie A. Proprio questa differenza tra il giovane rampante e l’ex Gladbach può essere magari l’antipasto di un passaggio di testimone.

Sì, perché secondo Fabio Bergomi su X, l’Inter avrebbe deciso di cedere Marcus Thuram per puntare tutto su Pio Esposito, che quindi diventerebbe il titolare inamovibile dei nerazzurri al fianco di Lautaro Martinez. Un avvicendamento che, chiaramente, sarebbe a partire dal prossimo anno: in questo modo Marotta incasserebbe una cifra – una plusvalenza – davvero notevole e avrebbe spazio per rinforzare anche altre zone. Il PSG è sempre attivo sul giocatore, il Bayern Monaco può essere la prima alternativa con la Premier da non sottovalutare, soprattutto Manchester United, Liverpool e Chelsea. Insomma, antenne drittissime su Thuram. La cifra? La valutazione dell’Inter si aggira intorno ai 65 milioni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie