Stoccarda, Hoeness: “La Roma non ha mai sofferto così. Meritavamo almeno il pareggio”

Il tecnico dei tedeschi orgoglioso della prestazione all’Olimpico ma un po’ amaro per le tante occasioni sbagliate

Lo Stoccarda esce senza punti dall’Olimpico ed è ormai a un passo dai playoff. I tedeschi sprecano parecchie occasioni e tornano in Germania non senza rammarico.

Nel postpartita le parole in conferenza del tecnico Hoeness:

“Evidentemente abbiamo creato molto di più rispetto a quanto ottenuto, potevamo fare molto di più. In questa stagione raramente la Roma ha incontrato una squadra che ha creato così tanto, ma ci è mancata la qualità per buttarla dentro. Per noi una partita simile a Istanbul, siamo delusi anche se la prestazione è molto buona. Questo è il calcio, torniamo a casa a mani vuote”.

Quanto è arrabbiato a pensare che ora dovrà affrontare molto probabilmente il playoff? Undav sbaglia tanto sotto porta… “Siamo tutti arrabbiati, molto delusi dal risultato ma se fosse stato necessario fare il playoff lo avremmo tenuto in conto. Sono momenti che qualsiasi attaccante ha, succede a tutti, ha sempre fatto tanti gol per noi, è il primo a essere deluso ma l’importante è che torni a trovare il focus e segnare gol per lo Stoccarda”.

Undav e lo Stoccarda in Europa segna meno rispetto a quanto crea mentre in campionato è il contrario: c’è un problema col calcio europeo? “La Bundesliga è differente per noi, lo stesso è per Undav. Lui è un attaccante molto importante, lo hanno visto tutti che è molto difficile difendere su di lui, lo ha fatto vedere anche Ndicka come Ziolkowski. Meritava un gol, ma tornerà a segnare”.

Si aspettava una Roma così forte? È una delle favorite? “Ho dimenticato di dire complimenti alla Roma per la vittoria, a Gian Piero. Non è stata proprio meritata, poteva starci almeno un pareggio, ma è la forza della Roma, sono capaci di questa cosa, lo hanno fatto spesso in stagione. Sono una delle squadre migliori del torneo, hanno qualcosa di unico, la loro efficienza e il cinismo”.

In generale è soddisfatto della prestazione nonostante le tante assenze e cambi? “Non è il momento giusto per lamentarsi per le assenze, vero che avevamo la coperta un po’ corta ma nonostante tutto abbiamo fatto una grande prestazione. La Roma ha ripreso un po’ di slancio, ma c’è stata anche la girata e l’occasione per noi. Non posso esprimere lamentele verso i miei giocatori e posso solo spendere parole di encomio”.