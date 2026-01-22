Palestra arriva con lo scambio, colpo da favola in Serie A

Uno dei calciatori più seguiti di questa Serie A dal punto di vista del mercato è sicuramente Marco Palestra con l’esterno destro che piace e non poco a tutte le big italiane.

Durante le scorse settimane diversi club hanno sondato il terreno con l’Atalanta, proprietaria del cartellino dell’esterno, per capire se ci fosse la possibilità di assicurarsi il calciatore già durante il mercato di gennaio.

Esterno destro di grande rendimento e affidabilità, Marco Palestra sta stupendo tutti in Serie A con il terzino del Cagliari che sta dimostrando di saper giocare sia come terzino basso che come laterale di centrocampo. L’Atalanta, proprietaria del cartellino del calciatore, si frega le mani e si prepara a un’asta per il cartellino del giocatore che, a stretto giro di posta, potrebbe anche arrivare nella nazionale di Gennaro Gattuso.

Una big sulle tracce di Palestra, scambio possibile

Secondo quanto affermato dalla redazione di Milanlive.it, il Milan sarebbe sulle tracce di Marco Palestra con la dirigenza pronta a fare un tentativo in estate, andando a mettere sul piatto il cartellino di Zachary Athekame.

L’esterno svizzero potrebbe salutare il Milan durante la prossima estate con il club meneghino pronto a utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare al giocatore di proprietà dell’Atalanta. I bergamaschi, sarebbero interessati anche ad altri due giocatori della squadra rossonera con Jashari e Ricci che piacciono e non poco al club di Percassi.

I due centrocampisti, però, non sarebbero nella lista dei cedibili in casa Milan con Massimiliano Allegri che vorrebbe puntare su di loro per la prossima stagione che dovrebbe essere quella del ritorno in Europa per il club meneghino dopo un anno di purgatorio, passato a lottare solamente per il campionato e le competizioni nazionali (dalle quali è stato eliminato).