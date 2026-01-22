PAGELLE E TABELLINO ROMA-STOCCARDA 2-0: Pisilli, così si cresce. Undav sbaglia tutto

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 7a giornata della League Phase dell’Europa League 2025/26

Roma

Svilar 6,5

Celik 6,5

Ziolkowski 6. Dal 58′ Ndicka 6

Ghilardi 7

Rensch 7

Koné 6,5. Dal 58′ Cristante 6

Pisilli 8

Tsimikas 6. Dal 73′ Wesley 6

Soulé 6. Dall’83’ Mancini sv

Pellegrini 6. Dal 73′ Dybala 6,5

Ferguson 6

Allenatore: Gasperini 7

È la notte di Niccolò Pisilli. Ieri in conferenza, si è preso la fiducia di Gasperini. Che gli ha detto ‘no, tu devi trovare spazio e crescere qui’. Oggi ha dimostrato che può farlo, ha ‘obbedito’ al suo allenatore. Davanti a Totti, una notte che non dimenticherà mai. Anche con tante seconde linee oggi la Roma dimostra di poter reggere, di essere superiore. Ghilardi e Rensch sono i migliori in campo col difensore italiano in testa. Non eccelso Ferguson, fa il suo ‘sporco’ lavoro. Soulé si impegna ma è meno lucido in questo periodo, si vede che non è stato benissimo. Gli ottavi sono a un passo ora.

Stoccarda

Nubel 6

Assignon 6. Dall’81’ Vagnoman sv

Hendriks 5,5

Chabot 5,5

Jeltsch 6

Karazor 6

Chema Andres 6. Dall’81’ Spalt sv

Leweling 6

Mittelstadt 6. Dal 69′ Bounani 6

Fuhrich 5,5. Dal 69′ Demirovic 5

Undav 5

Allenatore: Hoeness 6

Arbitro: John Brooks 6

Per lo Stoccarda questa è un po’ la partita dei rimpianti. Perché la partita a livello di atteggiamento tattico la interpreta bene, facendo tante cose giuste anche se non con grande qualità. E alla fine crea parecchie occasioni nitide da gol, ne ha diverse – più della Roma – ma le spreca tutte clamorosamente tra palloni sparati alle stelle o sparati addosso a Svilar. E questo è un grosso limite: Undav ne ha due importantissime, sbaglia male. Idem Demirovic. Per il resto buona partita di Assignon.

Il tabellino di Roma-Stoccarda 2-0

Marcatori: 40′ Pisilli (R), 90’+3 Pisilli (R)

Ammoniti: Mittelstadt (S), Chabot (S), Celik (R), Hoeness (S)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski (58′ Ndicka), Ghilardi; Rensch, Koné (58′ Cristante), Pisilli, Tsimikas (73′ Wesley); Soulé (83′ Mancini), Pellegrini (73′ Dybala); Ferguson.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Wesley, Lulli, Mancini, Ndicka, El Aynaoui, Cristante, Dybala, Lulli, Morucci.

Allenatore: Gasperini

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon (81′ Vagnoman), Hendriks, Chabot, Jeltsch; Karazor, Chema Andres (81′ Spalt); Leweling, Mittelstadt (69′ Bounani), Fuhrich (69′ Demirovic); Undav.

A disposizione: Bredlow, Jaquez, Vagnoman, Zagadou, Groiß, Nothnagel, Stiller, Tomás, Bouanani, Demirovic, Kastanaras. Allenatore: Hoeness.

Arbitro: John Brooks. Assistenti: Bennett e Davies. IV Uomo: England. VAR: Gillett. AVAR: van Boekel