Offerta alla Juventus: il Chelsea lo vuole in prestito

Il Chelsea guarda in casa Juventus per rinforzare la propria rosa ed è pronto a mettere sul piatto un’offerta di prestito per un calciatore di proprietà bianconera.

I campioni del mondo in carica, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbero pronti a chiedere alla Juventus il cartellino di Douglas Luiz fino al termine della stagione.

Il centrocampista brasiliano, salutata la Juventus in prestito durante la scorsa estate per trasferirsi al Nottingham Forest, sta facendo bene in Premier League ed è finito nel mirino del Chelsea. I Blues sarebbero pronti a fare una proposta ai bianconeri di prestito fino al termine della stagione per dare maggiore profondità alla rosa ed avere nuove scelte in mezzo al campo.

Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra la Juventus e il Chelsea per capire la fattibilità dell’affare con il Nottingham Forest che non vorrebbe perdere il brasiliano a stagione in corso, facendo affidamento su di lui per concludere al meglio l’annata e puntare ai propri obiettivi.

Classe 1998, il brasiliano ha un contratto con la Juventus fino al giugno del 2029 con i bianconeri che sarebbero felici di riuscire a cederlo a titolo definitivo.