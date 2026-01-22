Neres shock, Conte è davvero nei guai: c’è lesione, ansia operazione e tempi lunghissimi

Gli azzurri rischiano di perdere il brasiliano per diverse settimane: decisivo un consulto che avverrà nei prossimi giorni

Il Napoli continua a essere in ansia totale. Forse si tratta del periodo più delicato della stagione degli azzurri e verosimilmente della gestione Conte in assoluto, considerando gli ultimi risultati, la Champions che rischia di vederli fuori dalle prime 24, le polemiche, le critiche e ovviamente l’emergenza totale e costante legata agli infortuni. Un turbinio di pessime notizie che sembra non accennare a placarsi per il tecnico salentino che è di nuovo nell’occhio del ciclone.

Dopo aver perso di recente Rrahmani e Politano in aggiunta a tutto il resto, rischia di dover rinunciare a David Neres – che era praticamente l’uomo più in forma della rosa o giù di lì – per parecchie settimane. A rivelare il clamoroso scenario è stato ‘Il Napolista’: il brasiliano avrebbe addirittura una lesione al tendine d’Achille e sarebbe in attesa di un consulto specialistico per studiare in maniera più approfondita gli esami strumentali. In modo da valutare le mosse più corrette. Come accade ormai quasi sempre in questi casi, due sarebbero le soluzioni: la terapia conservativa oppure l’operazione.

La prima costituisce ovviamente un rischio importante di ricadute ancora maggiori, pur accorciando magari i tempi nell’immediato. La seconda farebbe restare Neres fuori dal campo per un paio di mesi, col rientro che in questo caso avverrebbe praticamente ad aprile. La decisione arriverà dopo questo consulto. Una tegola molto più che pesante per Conte, che nell’ex Ajax aveva ormai il grimaldello principale per le difesse avversarie. Col Parma l’ingresso nella ripresa e l’immediata sostituzione. A questo punto il mercato diventa l’unica salvezza, con Lucca che ha detto sì alla Premier e sbloccherà almeno il primo acquisto.