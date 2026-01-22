Atalanta
Milan beffato, il colpo è saltato: sorpasso della rivale

Salta un colpo per il Milan con una rivale che sembra essere passata in vantaggio nella corsa a un obiettivo della squadra rossonera per il mercato di gennaio.

Sono ore calde per quello che riguarda le trattative considerato il fatto che tra poco più di dieci giorni sarà chiusa la sessione di mercato invernale.

In casa Milan, dopo l’acquisto di Fullkrug, arrivato in rossonero già prima dell’apertura ufficiale del mercato, è tempo di ricerca di un nuovo difensore. Il club meneghino starebbe cercando un centrale da regalare a Massimiliano Allegri che, a parte De Winter, non ha alternative al trio titolare formato da Tomori, Pavlovic e Gabbia. Individuato un possibile colpo, i rossoneri ora devono fare i conti con il sorpasso di una rivale.

Brutte notizie per il Milan, una rivale piomba su un obiettivo

Diego Coppola è un obiettivo del Milan per rinforzare la difesa con il centrale del Brighton che potrebbe arrivare in prestito secco lasciando la squadra inglese dove sta giocando poco in questa fase. In queste ultime ore, però, secondo quanto affermato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina starebbe provando il sorpasso per assicurarsi l’ex Verona.

Autore di un’ottima stagione con la maglia gialloblu durante la scorsa annata, Diego Coppola è finito nel mirino di diverse squadre con il calciatore deciso a tornare in Italia anche per provare a riconquistare la maglia della nazionale, persa dopo il trasferimento in Inghilterra.

Proprio in questo senso la Fiorentina appare avanti rispetto al Milan con i viola che permetterebbero al calciatore di avere maggiore spazio da qui alla fine della stagione, concedendogli l’opportunità di mettersi maggiormente in vista agli occhi di Gennaro Gattuso, chiamato a fare la lista dei convocati per i playoff e per gli eventuali mondiali.

