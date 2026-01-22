Inter, bocciatura definitiva: via subito per 20 milioni

Niente da fare, l’Inter ha deciso di cederlo in caso di proposta importante: ecco tutti i dettagli dell’operazione.

La sconfitta interna contro l’Arsenal brucia parecchio. Dopo un super avvio in Champions League, l’Inter ha smarrito la retta via partita dopo partita e adesso ha 12 punti in classifica: questo significa che quasi sicuramente la squadra di Chivu non otterrà la qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma sarà costretta a disputare gli spareggi.

Tra i giocatori che hanno maggiormente deluso contro i Gunners spicca sicuramente Luis Henrique, arrivato in nerazzurro lo scorso 7 giugno dal Marsiglia per 23 milioni di euro più 2 di bonus.

Luis Henrique ha deluso: l’Inter può cederlo subito

Il centrocampista brasiliano classe 2001, che continua ad essere impiegato a destra al posto dell’infortunato Dumfries in un ruolo di certo non suo, ha fin qui deluso le aspettative e – secondo quanto riportato in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’ – l’Inter sarebbe ormai entrata nell’ordine di idee di cederlo di fronte a un’offerta di circa 20 milioni di euro.

Luis Henrique, che piace parecchio al Besiktas, non ha alcuna intenzione di lasciare Milano, ma la sua avventura nel capoluogo meneghino sembra essere già giunta al capolinea: seguiremo con attenzione questa ed altre vicende in casa Inter e vi terremo sicuramente aggiornati.