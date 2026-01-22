Il giovane talento italiano al posto di Loftus-Cheek, il Milan prepara il colpo in Serie A

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio di Ruben Loftus-Cheek al Milan con diverse squadre inglesi, dal Manchester United all’Aston Villa, che hanno messo nel mirino il centrocampista inglese dei rossoneri.

Il calciatore inglese piace molto a Massimiliano Allegri che non vorrebbe perderlo a stagione in corso, ma se così dovesse essere i rossoneri avrebbero già individuato il possibile sostituto dell’ex Chelsea.

Nome nuovo per il calciomercato del Milan che sta iniziando a monitorare la situazione dei centrocampisti considerati gli interessamenti da parte di alcune squadre di Premier League per Loftus-Cheek.

Futuro Loftus-Cheek in bilico, il Milan guarda in Serie A per il sostituto

Gli occhi della dirigenza rossonera si sarebbero posati su un calciatore italiano che sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi, ma dal sicuro talento. Un centrocampista che, per caratteristiche, è molto apprezzato da Massimiliano Allegri, pronto ad accoglierlo in rosa nel caso in cui si dovesse concretizzare la partenza di Loftus-Cheek.

Nel mirino del Milan sarebbe finito Cesare Casadei, centrocampista del Torino che, dopo un inizio difficile di stagione, sta trovando una discreta continuità sia a livello di minutaggio che di prestazioni, guadagnando la fiducia di Baroni in granata.

Arrivato in granata un anno fa per una somma intorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi, il centrocampista classe 2003 potrebbe diventare un’idea per il reparto mediano del Milan. Calciatore di fisicità e qualità, è il prototipo del centrocampista moderno con grandi capacità di inserimento nell’area di rigore avversaria.

Il Torino, per dare il via libera al centrocampista già convocato nella nazionale maggiore ai tempi di Luciano Spalletti, chiede circa 16 milioni di euro, poco più di quanto speso un anno fa. Una somma che il Milan potrebbe versare nelle casse dei granata attraverso un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale anche per mettere a posto le casse del club.