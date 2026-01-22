Flop Mourinho, crollo col Benfica: momento nero per il portoghese

Continua il momento difficile per José Mourinho che sta vivendo un’avventura difficile con il Benfica, ormai fuori sia da tutto con la squadra portoghese.

Praticamente eliminato dalla Champions League, fuori dalla lotta per il titolo e fatto fuori dal Porto nella coppa nazionale, per José Mourinho la stagione si può dire fallimentare già ad inizio 2026.

In casa Benfica starebbero già facendo le proprie valutazioni sul futuro della propria panchina con il club fuori dalla Champions League e con la squadra distante dieci punti dalla prima posizione in campionato dal Porto di Farioli e distante tre punti dallo Sporting. Per l’ex allenatore di Inter e Roma potrebbe profilarsi un altro esonero della sua recente carriera.

José Mourinho ha collezionato cinque esoneri negli ultimi cinque club dove è stato. Dal Chelsea al Manchester United, passando per Roma, Tottenham e Fenerbahce, tutte le squadre che lo hanno ingaggiato lo hanno poi esonerato in seguito a risultati non soddisfacenti. L’ultima soddisfazione in termini di trofei risale alla vittoria della Conference League con i giallorossi, dovendo risalire al 2017 per trovarne un altro, l’Europa League con il Manchester United.

Un altro punto a sfavore di Mourinho, rispetto ad un passato decisamente più glorioso, è quello relativo alla comunicazione. Con l’apertura ad un futuro alla Juventus ha giocato di fatto con i sentimenti dei tifosi dell’Inter avendo sempre attaccato la squadra bianconera quando era in Italia alla guida della squadra nerazzurra.