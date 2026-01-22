Esonero e ribaltone in panchina: può arrivare Tudor

Altro ribaltone in panchina: l’ultima idea dopo l’esonero si chiama Igor Tudor, che ha recentemente risolto il suo contratto con la Juve.

L’Eintracht Francoforte è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Dino Toppmoller. Il club tedesco, che è stato temporaneamente affidato alla gestione di Dennis Schmitt, ha perso anche ieri contro il Qarabag (3-2) nel match valido per la penultima giornata del girone di Champions League ed è sempre più in crisi.

Già in Bundesliga, l’Eintracht vive un momento delicatissimo: 3 pareggi (contro Amburgo, Borussia Dortmund e Werder Brema) e 1 ko (con lo Soccarda) nelle ultime quattro gare e settimo posto in classifica con 27 punti, a sei di distacco dal quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League.

Panchina Eintracht, spunta Igor Tudor

E adesso la dirigenza tedesca è pronta a prendere una decisione importante per quel che riguarda la panchina: secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’ultima pazza idea avrebbe un nome e un cognome ben precisi, ovvero Igor Tudor.

L’allenatore croato ha recentemente risolto il suo contratto con la Juve e, dunque, è liberissimo di firmare con un nuovo club: nelle prossime ore sono attese novità importanti sulla sorprendente pista Tudor-Eintracht Francoforte.