Dalla Juve alla Roma: c’è lo zampino di Ranieri | CM

Trattativa in corso per l’esterno: le ultime di Calciomercato.it

La Roma continua ad essere una delle protagoniste di questa sessione invernale, sia sul fronte uscite che su quello delle entrate. A tal proposito, Calciomercato.it ha raccolto conferme sulla trattativa per Yannick Carrasco.

Ranieri coi tifosi della Roma all'Olimpico
Dalla Juve alla Roma: c’è lo zampino di Ranieri (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’esterno belga vuole tornare a giocare in Europa con l’obiettivo di strappare una convocazione per il prossimo Mondiale. È stato proposto a vari club, tra cui la Juve, ma nelle ultime ore è la Roma ad aver mosso passi concreti per lui.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, l’idea parte da Claudio Ranieri, il quale lo ha avuto alle proprie dipendenze quando sedeva sulla panchina del Monaco.

Tutte le parti in causa sono al lavoro per cercare una quadra, che non è semplice da trovare dato che Carrasco è legato ai sauditi dell’Al-Shabab da un contratto che scade a giugno 2027. Della squadra allenata dallo spagnolo Alguacil, il 32enne belga è anche capitano.

Carrasco ai tempi dell'Atletico Madrid
Roma al lavoro per Carrasco (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Con l’uscita di Bailey, rispedito all’Aston Villa, la Roma necessita di un rinforzo pesante sulle fasce. Carrasco ora è un nome forte, una pista che ha preso quota nelle ultime ore.

Un accordo tra i due club potrebbe essere raggiunto sulla base di un prestito. Lo scoglio da superare è/sarebbe quello rappresentato dall’ingaggio di circa 13 milioni, o meglio della spartizione di esso da qui a fine stagione. Massara e soci sono al lavoro pure per un laterale sinistro, in modo da far tornare Wesley sulla fascia destra.

