Colpo Orsolini in Serie A, affare da 22 milioni

Riccardo Orsolini potrebbe lasciare il Bologna alla fine della stagione in corso con una grande squadra italiana che lo ha messo nel mirino per l’estate.

L’attaccante esterno del Bologna potrebbe essere giunto alla sua ultima stagione con la maglia rossoblu, pronto a vivere un’avventura in un’altra squadra italiana.

Il calciatore ha sempre dichiarato di aver fatto una scelta decidendo di restare a Bologna nonostante negli anni siano giunte tante sirene che lo hanno tentato. A tenere banco in questi giorni c’è però il discorso relativo al rinnovo del contratto con la punta esterna che ha l’accordo in scadenza nel giugno del 2027 e che potrebbe salutare la squadra alla fine del campionato nel caso in cui non dovesse giungere l’accordo per il rinnovo.

Orsolini via da Bologna, possibile colpo in Serie A

Il Bologna offre circa 2,5 milioni di euro all’anno al calciatore per i prossimi tre anni con Riccardo Orsolini che ne chiede 3. Una distanza che non appare incolmabile, ma se non dovesse esserci una svolta positiva nelle prossime settimane, si potrebbe rischiare di arrivare a giugno in una condizione di incertezza.

In casa rossoblu non si vuole arrivare ad avere il calciatore in scadenza di contratto all’inizio della prossima stagione e, se non dovesse essere raggiunto l’accordo per il rinnovo, per Orsolini potrebbe arrivare il momento di cambiare aria con il Bologna che potrebbe chiedere circa 22 milioni di euro per il suo cartellino ad un anno dalla scadenza. I rossoblu, tra l’altro, dovranno fare i conti con la possibile mancata qualificazione alle coppe europee, che toglierà diversi introiti al club, costretto a cedere qualche pezzo pregiato per fare cassa.

Sulle tracce del calciatore c’è la Juventus con Luciano Spalletti che, nonostante lo abbia lasciato più volte a casa durante il suo periodo da CT della nazionale, sarebbe felice di averlo a disposizione avendo un’arma in più in attacco. Si tratterebbe, tra l’altro, di un ritorno in bianconero considerato il fatto che Orsolini è stato di proprietà della Juventus senza esordire mai, ma allenandosi con la maglia della Juve per un breve periodo.