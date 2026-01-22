Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Arriva anche l’ufficialità, il ritorno al Milan è ormai cosa fatta

Foto dell'autore

Si prospetta un ritorno in casa Milan con la squadra pronta ad accogliere in rosa un calciatore che solo pochi mesi fa aveva salutato i rossoneri.

Massimiliano Allegri
Il Milan è pronto a chiudere per un ritorno in rosa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nelle scorse ore è giunta l’ufficialità dell’acquisto da parte del Lecce di Walid Cheddira, attaccante che dal Napoli era in prestito al Sassuolo: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira dalla S.S.C. Napoli”.

I salentini hanno reso noto l’acquisto della punta che si metterà da subito a disposizione di Eusebio Di Francesco per andarsi a giocare il posto da titolare con Stulic in vista di questa seconda parte di stagione.

Ritorno al Milan in vista, accordo vicino

Un acquisto che, di fatto, libera il ritorno di Francesco Camarda al Milan. I rossoneri dovrebbero accordarsi con i giallorossi per interrompere anzitempo il prestito del calciatore classe 2008 che tra poche settimane compirà 18 anni.

Francesco Camarda
Il Milan chiude per un ritorno (Ansa Foto) – calciomercato.it

Non è da escludere un’operazione per recuperare a pieno dall’infortunio con la punta che, nel finale di stagione, si metterà a disposizione del Milan Futuro per riprendere confidenza con il campo.

In vista della prossima stagione, invece, sarà in programma una nuova cessione in prestito per la giovane punta che potrebbe trovare spazio in una squadra di Serie B che cercherà di lottare per le zone alte della classifica, avendo così maggiori possibilità di mettersi in mostra.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie