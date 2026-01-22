Arriva anche l’ufficialità, il ritorno al Milan è ormai cosa fatta

Si prospetta un ritorno in casa Milan con la squadra pronta ad accogliere in rosa un calciatore che solo pochi mesi fa aveva salutato i rossoneri.
Nelle scorse ore è giunta l’ufficialità dell’acquisto da parte del Lecce di Walid Cheddira, attaccante che dal Napoli era in prestito al Sassuolo: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira dalla S.S.C. Napoli”.
I salentini hanno reso noto l’acquisto della punta che si metterà da subito a disposizione di Eusebio Di Francesco per andarsi a giocare il posto da titolare con Stulic in vista di questa seconda parte di stagione.
Ritorno al Milan in vista, accordo vicino
Un acquisto che, di fatto, libera il ritorno di Francesco Camarda al Milan. I rossoneri dovrebbero accordarsi con i giallorossi per interrompere anzitempo il prestito del calciatore classe 2008 che tra poche settimane compirà 18 anni.
Non è da escludere un’operazione per recuperare a pieno dall’infortunio con la punta che, nel finale di stagione, si metterà a disposizione del Milan Futuro per riprendere confidenza con il campo.
In vista della prossima stagione, invece, sarà in programma una nuova cessione in prestito per la giovane punta che potrebbe trovare spazio in una squadra di Serie B che cercherà di lottare per le zone alte della classifica, avendo così maggiori possibilità di mettersi in mostra.