Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Accordo e scambio di documenti col Milan”, ma non è finita: rispunta Vlahovic

Foto dell'autore

Le ultime novità sul mercato rossonero in entrata

Vlahovic al Milan? Il serbo in scadenza a giugno rimane un obiettivo concreto dei rossoneri per la prossima stagione. Un obiettivo a costo zero, commissioni escluse, considerato che il classe 2000 non rinnoverà il contratto con la Juve.

Vlahovic durante una partita con la Juve
“Accordo e scambio di documenti col Milan”, ma non è finita: spunta Vlahovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Vlahovic rispunta in chiave rossonera, anche perché il club di Red Bird sta trattando un altro giovane talento facente parte dell’agenzia che segue e rappresenta il numero 9 della squadra di Spalletti.

Un altro giocatore, oltre ad Andrej Kostic, punta classe 2007 del Partizan Belgrado che Tare sta cercando di acquistare ormai da due-tre mesi. Il diciannovenne montenegrino ha lo stesso agente di Vlahovic… E di Juwensley Onstein, il talento di cui parlavamo poc’anzi.

Onstein si presenta al Genk
Milan, affare Onstein bloccato (Instagram) – Calciomercato.it

Anche lui è un classe 2007 come Kostic, ma è un difensore olandese e gioca nel Genk. Il suo contratto scade a giugno, come quello di Vlahovic, ma il Milan sta provando a prenderlo subito per fargli fare esperienza nella squadra Futuro.

Più che stava, l’aveva preso: i due club avevano trovato un accordo, tanto da arrivare allo scambio dei documenti. Proprio allo scambio dei documenti, come riporta Matteo Moretto, l’operazione si è bloccata. Ancora non noti i motivi, ma l’affare ora è in stand-by. Può andare in porto nei prossimi giorni, oppure saltare del tutto. Staremo a vedere.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie