“Accordo e scambio di documenti col Milan”, ma non è finita: rispunta Vlahovic

Le ultime novità sul mercato rossonero in entrata

Vlahovic al Milan? Il serbo in scadenza a giugno rimane un obiettivo concreto dei rossoneri per la prossima stagione. Un obiettivo a costo zero, commissioni escluse, considerato che il classe 2000 non rinnoverà il contratto con la Juve.

Vlahovic rispunta in chiave rossonera, anche perché il club di Red Bird sta trattando un altro giovane talento facente parte dell’agenzia che segue e rappresenta il numero 9 della squadra di Spalletti.

Un altro giocatore, oltre ad Andrej Kostic, punta classe 2007 del Partizan Belgrado che Tare sta cercando di acquistare ormai da due-tre mesi. Il diciannovenne montenegrino ha lo stesso agente di Vlahovic… E di Juwensley Onstein, il talento di cui parlavamo poc’anzi.

Anche lui è un classe 2007 come Kostic, ma è un difensore olandese e gioca nel Genk. Il suo contratto scade a giugno, come quello di Vlahovic, ma il Milan sta provando a prenderlo subito per fargli fare esperienza nella squadra Futuro.

Più che stava, l’aveva preso: i due club avevano trovato un accordo, tanto da arrivare allo scambio dei documenti. Proprio allo scambio dei documenti, come riporta Matteo Moretto, l’operazione si è bloccata. Ancora non noti i motivi, ma l’affare ora è in stand-by. Può andare in porto nei prossimi giorni, oppure saltare del tutto. Staremo a vedere.