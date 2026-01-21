Spalletti, ora ci siamo: colpaccio in attacco, accordo raggiunto durante Juve-Benfica

Il tecnico bianconero presto può avere a disposizione un’altra freccia importantissima al suo arco offensivo

Mentre in campo sfida il Benfica di Mourinho per centrare la sicurezza almeno dei playoff di Champions e sognare ancora l’ingresso diretto agli ottavi di finale, la Juventus si avvicina a grandi passi anche a quello che può essere il grande colpo di questa sessione invernale di mercato. Parliamo di Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahce che è diventato l’obiettivo principale dei bianconeri viste le difficoltà insormontabili per arrivare a Mateta del Crystal Palace.

I contatti vanno avanti da diversi giorni in maniera fittissima e secondo quanto arriva dalla Francia l’operazione pare entrata nella fase finale. Secondo il giornalista Santi Aouna di ‘footmercato.net’, infatti, En-Nesyri ha raggiunto l’accordo con la Juventus. Il club piemontese invece sta ancora trattando con il Fenerbahce, ma c’è enorme ottimismo in tal senso in queste ore. Anche i turchi infatti stanno spingendo per chiudere l’affare al più presto.

Al momento tutti gli indizi portano quindi a dire che sarà proprio l’ex Siviglia, recentemente molto vicino alla Roma, il nuovo attaccante a disposizione di Spalletti. In questa stagione ha segnato 7 gol in 15 partite in campionato ed è reduce dalla Coppa d’Africa con il Marocco che poteva essere trionfale, interrotta in finale col sogno sfumato per colpa del Senegal e di una serata assurda.