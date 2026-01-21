Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Kessie a zero alla Juve, arriva la conferma: “Una scelta di vita”

Foto dell'autore

Il centrocampista ex Milan è in scadenza di contratto con l’Al-Ahli

Non solo per questa sessione di gennaio, la Juve sta lavorando anche in vista della prossima stagione. In tal senso sta prendendo quota la pista che conduce a Franck Kessie, in scadenza a giugno con l’Al-Ahli. Comolli e soci fanno sul serio per l’ex centrocampista del Milan.

Kessie con maglia Juve: foto AI
Kessie a zero alla Juve, arriva la conferma: “Una scelta di vita” (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Contatti e summit con l’agente dell’ivoriano, Jean Atangana, come confermato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube: “C’è stato un primo incontro tra la Juventus e il rappresentante di Kessie. Ovviamente non è un’operazione per gennaio, perché il centrocampista intende restare in Arabia, bensì per la stagione che verrà”.

La Juve si muove per Kessie: la ‘mossa’ dell’Al-Ahli

L’Al-Ahli sta provando a trattenerlo, ovvero a rinnovare il contratto: “Gli è stata fatta un’offerta, anche importante sul piano economico. Lui dovrà fare una scelta di vita, rimanere in Arabia con un ingaggio molto alto oppure rientrare in Europa. Atangana sta parlando con diversi club, compresa la Juve. I bianconeri hanno manifestato il loro interesse, per capire anche le intenzioni e gli eventuali costi. Vedremo come si evolverà la situazione”, ha concluso Romano.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie