Kessie a zero alla Juve, arriva la conferma: “Una scelta di vita”

Il centrocampista ex Milan è in scadenza di contratto con l’Al-Ahli

Non solo per questa sessione di gennaio, la Juve sta lavorando anche in vista della prossima stagione. In tal senso sta prendendo quota la pista che conduce a Franck Kessie, in scadenza a giugno con l’Al-Ahli. Comolli e soci fanno sul serio per l’ex centrocampista del Milan.

Contatti e summit con l’agente dell’ivoriano, Jean Atangana, come confermato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube: “C’è stato un primo incontro tra la Juventus e il rappresentante di Kessie. Ovviamente non è un’operazione per gennaio, perché il centrocampista intende restare in Arabia, bensì per la stagione che verrà”.

La Juve si muove per Kessie: la ‘mossa’ dell’Al-Ahli

L’Al-Ahli sta provando a trattenerlo, ovvero a rinnovare il contratto: “Gli è stata fatta un’offerta, anche importante sul piano economico. Lui dovrà fare una scelta di vita, rimanere in Arabia con un ingaggio molto alto oppure rientrare in Europa. Atangana sta parlando con diversi club, compresa la Juve. I bianconeri hanno manifestato il loro interesse, per capire anche le intenzioni e gli eventuali costi. Vedremo come si evolverà la situazione”, ha concluso Romano.